Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Metin Oktay'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ın vefatının 28. yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve @GalatasaraySK’ın efsanevi ismi "Taçsız Kral" #MetinOktay’ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/0C6JtU9aao— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle