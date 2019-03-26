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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.03.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman mitinginde konuştu. "Bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı ya? Var mı öyle bir şey?" diyen Erdoğan, "Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bak şunu söyleyeyim; şunu bilin... Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler bu davanın saflarında yer alamazlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Sakarya Caddesi’nde halka seslendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Resmi rakamları aldım. Sadece bu meydanda 35 bin kişi var, bir bu kadar da yollarda var.

Rekor oy oranıyla bu kardeşinize, partinize sahip çıktınız.

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere Adıyamanlılar olarak sandıkta unutamayacakları bir ders verdiniz.

Şimdi önümüzde bir sınav daha var. Çok kritik kararlar vereceğiz. Sandık bizim namusumuzdur. Milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz yıkılmaz kalesidir.

Hak ve özgürlük mücadelesinin sandıkta başarıya ulaşmasında menderes'in Polatkan'ın Zorlu'nun hakkı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış

"BİR ŞEYLER DUYUYORUM... MEŞRU OLMAYAN YOLLARA TEVESSÜL EDİYORLARMIŞ"

İnşallah Kahta gene rekor, ondan sonra biz Kahta'dayız. Sincik var, Samsat var. Ama bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın mı ya? Var mı öyle bir şey? Bir şeyler yapıyorlarmış. Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. Bak şunu söyleyeyim; şunu bilin... Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler bu davanın saflarında yer alamazlar. 

Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor. Buna üzüldüm. İnşallah Besni'de Besnili kardeşlerim oradaki çevrilen bu çirkin, kirli oyunları sandıkta düzeltecek. Biz de inşallah bu oyunu oynayanlara sandıkta bunun hesabını soracağız. Benim Besnili kardeşimin iradesi parayla satın alınamaz. Onu parayla satın almaya çalışanlar da bunun hesabını verecek. Ne nedir bunu biliyoruz. Şuanda AK Parti'de yer bulamayan ya da aday olamayanlar nereye gidiyor? Malum, ya İP'e gidiyor ya SİP'e gidiyor. Pazar günü hesabını soracaksınız. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış

 "BUNLARA 31 MART'TA OSMANLI TOKADINI SANDIKTA ATMAMIZ LAZIM"

Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Sen neyi çözdün?

Okullarda artık başörtüsü sorunumuz yok.

31 Mart'ta biz, siz, hepimiz sorumlulukla hareket edeceğiz.

Bunlara 31 Mart'ta Osmanlı tokadını sandıkta atmamız lazım.

9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupalı siyasetçilere Türkiye'nin gücünü göstereceğiz.

Kongrelerinde bayrağımızı asmayan bölücülere, İstiklal marşımızı okumaktan utanan CHP'li gafillere sandıkta gereken dersi verecek miyiz? Şimdi Bay Kemal 'Böyle bir şey yok' der. İspat ederim ha. Onlar İstiklal marşı okuyor, adayı İstiklal Marşı okumadı. 

Az önce Van'daydık. Dün Ağrılı ve Muşlu kardeşlerimizle kucaklaştık. 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettim.

Şimdi de İstanbul'daki Trabzonlular ile beraber olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış

Adıyaman, sizi üzen bizi üzmüş demektir. Çünkü bu dava millete hizmet davasıdır.

Seçimden seçime Adıyaman'a gelen olmadık. 8 kez Adıyaman'a geldim.

Dün bir mektup aldım. Bu mektupta bakıyorum genç kızlar, 9 tane genç kızımız 56 tane hatmi şerif indirmişler. 150 civarında çeşitli Yasin-i Şerifler okumuşlar. Bu bir aşk... Bu bir heyecan... Cumhurbaşkanına manen teşvik ediyor. Sizin isteklerinizi biz emir telakki ederiz. Adıyamanlı, Manisalı, Artvinli kardelenlerimiz müsterih olsun. Bu can bu tende oldukça bizim pusulamızı siz tayin edeceksiniz.

Laf ola beri gele yok. Bay Kemal, senin hücrelerine sinmiş yalan, yalan, yalan.

Bana aileme iftiralar attı. Geldi Meclis'te kağıtları salladı. Dava açtım ve şuanda Yargıtaf safhasında. İlk derecede davaları ailecek kazandık. 2.5 milyonu Yargıtay onayladığı takdirde Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bay Kemal bu parayı veremiyor, yardım sandığı kurdu, kendi vekilleri 5'er bin TL veriyor. Ben diğerleri için de aynı yola başvurdum. Bir tane hanımefendi var ona da 250 bin TL'lik dava açtım. Hangisi olursa olsun, hepsine dava... Gelen parayı da Mehmetçik Vakfı'na. Niye bu yalanları söylüyorsun? Ama bu adam bakar kör. 

Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattı etüt çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meşru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış

"TÜTÜN MESELESİNİ KÖKTEN ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Şimdi bir dedikodu var: Tütün. Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde çok önemli bir yere sahip. Bu meseleyi istismar ederek sizi aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte tütünün satışı yasakken biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılabilmesine imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir, olmayacaktır. Meclisimizde gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yakında yönetmeliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözüme kavuşturacağız.

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