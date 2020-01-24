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AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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