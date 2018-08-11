Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı öncesi memleketi Rize'de hemşehrilerine hitap etti. Erdoğan, ABD'ye yüklendi, "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Böyle davranan ABD bizi üzmüştür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"YANIMIZDA DURUN, GERİSİNE KARIŞMAYIN"

"24 Haziran'ın ardından yeni bir dönem başladı. Parlamanter sistem sona erdi, Başkanlık Sistemi ikame edildi. Bu kararı siz verdiniz. Şimdi bu yolda yürüyoruz. Yeni dönemin adımlarını farklı atacağız. Türkiye'mizi muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Bu yolda imanımız var, kararlılığımız var. Bizi kimse bu yolda durduramaz. Yeter ki siz yanımızda, arkamızda durun. Gerisine karışmayın."

RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇINA DEĞİNDİ

(Bir vatandaşın elindeki dolarları yere atması üzerine) "Türkiye'de baya dolar var he. Doları yere atıyorsun. Sahte mi, hakiki mi? Sizlerin mekanı olsun. Rizeliye mekan yakışır. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir yanda Rize, bir yanda Kasımpaşa. Akşam geleyim de birlikte izleyelim."

"TÜRKİYE'YE SIRTINI DÖNÜYORSA KUSURA BAKMASIN"

"Ofislerimizi başkanlarımızı, bakanlarımızı atadık atıyoruz. Bize bu görevi verdiniz, buna layık olacağız. Tarih 24 Haziran'ı böyle kaydedecek. Bunun mimarları sizlersiniz, bunun mimarları olarak anılacaksınız. Son zamanlarda bir şeyler oluyor. ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Böyle davranan ABD bizi üzmüştür. Bizi tehditle bir yere çekmeye çalışan ABD kusura bakmasın. Biz hukuk devleti olarak hukukun dışına çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Biz bu yolda böyle yürüdük."

"BİZE SİLAH VERMİYORLARDI, STRATEJİK ORTAK YA..."

"Biz geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 25 üretiyorduk. Şimdi yüzde 65 üretiyoruz. Ne oldu bize silah vermiyordu ABD? Biz kendimiz yaptık. Stratejik ortak ya. Bizi ev sahibi yaptılar. Artık üreten bir Türkiye'var. Biz şimdi tüketmenin yanında üreten olma yolundayız. Hiç endişe etmeyin. Her alanda daha güzel şeyler olacak. Rize, Artvin havalimanını da yapıyoruz. Hem Rize, hem Artvin yararlanacak."