Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurdu, vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol güzergahında aracını durdurarak burada vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet eden Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.
ANNE - BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak ilk olarak Karacaahmet Mezarlığı’na gitti. Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaret etti.
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