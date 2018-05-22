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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

    ANKARA (AA)
    22.05.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği görüşmede Filistin'le ilgili son gelişmeler ele alındı. Abbas'a sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, 18 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı ve sonuç bildirgesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

    İki lider, başarılı geçen İİT zirvesinin İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemeleri açısından da önemli olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de masum göstericileri katletmesiyle gerçekleştirilen ihlalleri Birleşmiş Milletlere taşıma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistinlilerin haklı davalarına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında tüm Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

     

     

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    Etiketler: mahmud abbas , gündem
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