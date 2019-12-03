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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
03.12.2019 - 22:31, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'a bu kitabı verdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson'a bu kitabı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere, İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabını takdim etti.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçenin resepsiyonuna katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçenin resepsiyonuna katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçenin resepsiyonuna katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçenin resepsiyonuna katıldı
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye katıldı.

Erdoğan burada, İletişim Başkanlığınca 3 dilde hazırlanan "Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" adlı kitabı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a takdim etti.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanan kitapta, NATO üyesi Türkiye'nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnsona bu kitabı verdi

Türkiye'nin ve diğer ülkelerin NATO'ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye'nin NATO'dan beklentilerine yönelik bir bölüm de ayrıldı. Bu bölümde terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye'nin savunmasına NATO'nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı.

Türkiye'nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi.

"Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye" kitabının yanı sıra daha önce İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Terörle Mücadelesi" ve "Suriye'de Yeni Yaşam" adlı kitaplar da Liderler Zirvesi'nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacak.

"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ve heyetine de sunulmuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçenin resepsiyonuna katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe'nin resepsiyonuna katıldı
Dörtlü zirveden ortak açıklama
Dörtlü zirveden ortak açıklama
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