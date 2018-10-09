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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
09.10.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini değerlendirdi: Hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyaretini değerlendirdi: Hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasını taşıyan "Macaristan Ziyareti" başlıklı bir değerlendirme yazısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı. 2013 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile son 5 yılda Macaristan ile ikili ilişkilerde her alanda önemli yol
katedildiğini belirten Erdoğan, 2013-2017 arasında ikili ticaret hacminin yüzde 38 artışa, 2,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

'HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ'
Erdoğan, ziyaret kapsamında düzenlenen iş dünyası ile verimli istişareler yapılmasına vesile olan Türkiye-Macaristan İş Forumu ile 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti. Taşımacılıktan enerjiye, inşaattan turizme, savunmadan tarıma kadar çok geniş bir yelpazede Macaristan ile sahip olunan potansiyeli, fiile geçirmek için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, "NATO müttefikimiz Macaristan ile bölgesel meselelerdeki işbirliğimizi ve Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine vermiş olduğu desteği önemsiyoruz. Uluslararası alandaki işbirliğimizi Avrupa sınırlarının ötesine taşıyor. Afrika ve Orta Asya'da da imkanlarımızı birleştiriyoruz. Afrika'nın kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla Macaristan ile birlikte çalışmaya devam edecek, Asya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenip çeşitlenmesi konusundaki desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

GÜL BABA TÜRBESİ
Türkler ve Macarların asırlara sari köklü dostluğunun daha da sağlamlaşması amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğini kültürel alanda da geliştirmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:  "Ziyaretimiz kapsamında açılışını yaptığımız Gül Baba Türbesi de bu çalışmaların önemli bir unsurudur. İnanıyorum ki bu mübarek mekan gelecek kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimamla korunacak ve Türk-Macar dostluğunun en kıymetli sembollerinden biri olmaya devam edecektir. Macaristan, iki ülkenin kadim dostluğunu dayanışmasını ve ortak tarihini temsil eden Osmanlı döneminden kalma birçok eseri korumakla sadece kendi tarihine değil, insanlığın ortak mirasına da sahip çıkmakta ve tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bu tutumundan dolayı Sayın Başbakan Orba'nın şahsında Macaristan Hükümeti'ne teşekkür ediyorum."

Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader başta olmak üzere, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için tüm Macarlara şükranlarını sundu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (09.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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