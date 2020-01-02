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Haber Giriş: 02.01.2020 - 22:21,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyununu izledi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

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