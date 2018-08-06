Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi'nde incelemede bulundu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.
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