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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü töreninde açıklamalarda bulundu. "Büyük kongre sürecimiz önemli bir fırsattır. Belde, ilçe, il kongrelerimizi başlatıyoruz." diyen Erdoğan, "Mevcut kadrolarımızla beraber herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şuanki konumumuzdan daha ilerki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Pati'nin kuruluşunu ilan etmiştik. Hamdolsun AK Parti 18. yaşına ulaştı. 

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partisinin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen resepsiyonuna katıldı.

Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur.  Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamesi okunmamıştır, okunmayacaktır.

AK Parti organik bir partidir. 

Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar.

AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder.

Ülkemizin şu kritik dönemden çıkmasını sağlayacak olan AK Parti'dir. Millete hizmet yolunda devam edeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak olan AK Parti'den başkası değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım

Bugün partimizden giren liseli ve üniversiteli gençlerimiz yarın yarın aynı görevleri devralacaklardır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım

Bu ülkedeki aklı ve vicdanı olan herkes bilir, bu ülke demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet dönemindeki en büyük atılımını AK Parti ile yapmıştır.

Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.

Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yapmıştır.

18 yıllık parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadeleyle de geçti.

Çok şükür ne milletimize verdiğimiz sözlerimizi aksattık, ne de bunlara pabuç bıraktık.

Artık bu ülkeye karşı tuzak kurup oyun oynamak eskisinden çok daha zor ve masraflı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongre sürecimizi başlatıyoruz... Bize yeni Ömerler lazım

Masada ve sahada netice almak için arkanızda güç olması gerekir, Türkiye artık birinci lige çıkmıştır.

Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik ve hepsini püskürttük. Yolumuza devam ediyoruz.

Bizim manifestomuz uygulamadır ve biz bunu yaptık, adımını attık.

Önümüzdeki dönem bu kutlu dava için daha fazla çalışma dönemidir.

Kapımız herkese açıktır, açık kalacaktır. Bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi şimdiden davet ediyorum.

Büyük kongre sürecimiz önemli bir fırsattır. Belde, ilçe, il kongrelerimizi başlatıyoruz.

Mevcut kadrolarımızla beraber herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Daha da ileriye gidiyorum. Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şuanki konumumuzdan daha ilerki bir konuma geleceğiz, hiç endişeniz olmasın.

Cumhur İttifakı ile çok partili siyasi hayatımızda sadece ülke ve millet için bir ittifakın kurulabileceğini göstermiş olduk. Cumhur İttifakı'nı dik tutmaya gayret edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz.

Kuruluşumuzdan bugüne en çok ana muhalefetin ve uzantılarının yalanlarından, tutarsızlıklarından çektik.

Milletimize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile neler yaptık anlatacağız.

Birileri yeni yönetim sistemini karalamaya çalışsa da milletimiz oyunu vermiştir.

Her yenilik gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesi gereken noktalar vardır. 

Terörle mücadeledeki başarımızı görüyorsunuz. Kahraman Mehmetçiğimiz mücadelesini sürdürüyor.

 

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