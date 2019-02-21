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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
21.02.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış-2019 tatbikatına katılan birliklere seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Gününe katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşerek, başarılı geçen tatbikat dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) tebrik etti.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Kış-2019 tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.

Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasının ardından Akar, katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere seslendi.

Bakan Akar, hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan bu sırada tatbikata katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere telefondan hitap etti.

Karla kaplı Sarıkamış'taki kış tatbikatına katılan ülkelerin temsilcileriyle TSK unsurlarını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Başta Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kuvvet komutanlarını ve Mehmetçik'i tebrik eden Erdoğan, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı Silahlı Kuvvetler için önemli bir aşama olarak nitelendirdi.

Tatbikatın televizyon ekranlarında da yer aldığını belirten Erdoğan, karlar altındaki Sarıkamış’taki tatbikatın katılımcı ülkeler arasındaki kaynaşmayı artıracağını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışından gelen misafirler için önemli bir aşama olduğunu düşündüğünü söyledi.

Askerlerin görevlerini sıcakta, soğukta başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, tatbikatın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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