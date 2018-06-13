Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi alanında ülkenin bir numarası olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arazinde inşası devam eden Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne ilişkin bilgi veren Erdoğan, kütüphanenin, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla toplantı ve çalışma salonlarıyla internetinden ikramına kadar tüm hizmetleriyle kendi alanında ülkenin bir numarası olacağını bildirdi.



İNCE'YE KIRAATHANE ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, Millet Kıraathanesi Projesi'ne ilişkin "Ana muhalefetin başı bunu kalkıp kumarhaneye benzetiyor. Niye, çünkü bunların zikri neyse fikri de o." dedi.



"Türkiye'de bütün vilayetlerimizin büyüklüğüne göre belli metrekarelerde bu projeleri yapacağız, buraları kitaplarla dolduracağız." diyen Erdoğan, "İskambil masalarından kalkmayanlar, okey taşlarından hiçbir zaman kurtulmayanlar buraları ona benzetir." şeklinde konuştu.



Erdoğan, "Kalkıp da kitaptan uzak, fikirden, düşünceden uzak, ırak, böyle bir gençlikle bir yere gidilmez. Onlarla ne olur? Onlarla eli döner bıçağıyla silahlı PKK terör örgütünün mensupları yetişir, dağlara bol bol eşkıya, terörist yetişir. Biz terörist değil, bu ülkenin hizmetkarı olacak bir nesil yetiştirmek istiyoruz, bizim derdimiz bu." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "AK Parti Türkiye'de 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları yıkacak mısınız? AK Parti 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı, siz onları işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'ye bin 245 yeni hastane, 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? Şu anda Bilkent'te muhteşem bir şehir hastanesi bitirmek üzereyiz, bir iki ay içerisinde açacağız. Bir de Etlik'te yine devam eden bir şehir hastanemiz var, o da önümüzdeki yıl inşallah açılacak. Peki bunları durduracak mısınız? Şu ana kadar Türkiye genelinde 5 şehir hastanesini hizmete aldık, bunların kapısına kilit mi vuracak mısınız? AK Parti Türkiye'de 817 bin vatandaşımızı TOKİ ile ev sahibi yaptık, onları yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, siz bunları yeniden tek geliş tek gidişe mi çevireceksiniz? AK Parti yüksek hızlı tren hatları yaptı, mevcut tren hatlarını modernize etti, siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı inşa etti, yurt dışı uçuş noktalarını sayısını 307'ye çıkardı. Bilir misiniz dünyada şu anda en fazla uçuş noktasına giden havayolu THY'dir."



'BİZİM KADROMUZ KENDİNİ İSPATLAMIŞ BİR KADRO'

"Erdoğan, Türkiye'nin aydınlık yarınları için projeleri, planları ve hazırlıklarının tam olduğunu vurgulayarak, "Bazıları diyor ki 'Çok kaliteli bir kadromuz var.' Kimdir kadron açıkla. Böyle bir şey yok ama bizim kadromuz kendini ispatlamış bir kadro. Bizim kadromuz piyasada, arazide olan bir kadro." diye konuştu.



Biz 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük." diyen Erdoğan, "Bunlara sorun 'Siz küçültecek misiniz?' Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Adıyaman'da Nissibi Köprüsü'nü, daha nice dev eseri ülkeye kazandırdık. Bunların hepsini de dinamitleyip yerle yeksan mı edeceksiniz? Bunlara sormak lazım." ifadesini kullandı.



'TERÖR BAŞLARINI İNLERİNDE EZİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyoruz. Cudi'de, Gabar'da, Tentürek'te, Bestler Deresi'nde teröristlerin üstüne üstüne gidiyoruz." dedi.



"Sandıklara sahip çıkın"Muhtarlardan sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Sandığa yansımayan her oy ülkemizin geleceğinin inşasından eksilen bir tuğladır. Hiçbir kardeşimin böyle vebalin altına girmek istemeyeceğini biliyorum."şeklinde konuştu.