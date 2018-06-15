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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
AA
15.06.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Şeyh Temim, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BMGK'de kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
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