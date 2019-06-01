Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu.

"Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir." diyen Erdoğan, "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS'E YÖNELİK DEVLET TERÖRÜ PERVASIZCA SÜRDÜRÜLÜYOR"

"Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor. Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor."

Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."

"Adalet Bakanlığımızın çalışması var"

Erdoğan, Af talebiyle ilgili ise, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kadir gecesini eriştiren, gönüllerimizi bu mübarek gecede buluşturan Mevla'ya sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Esenler Belediye Başkanı ve ekibine bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuzun dört bir yanındaki hemşehrilerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinde Ramazanı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Suriye'de, Yemen'de bir kuru ekmeği bulamayan masum çocuklara. Afganistan'da, Libya'da Ramazanı geçirmek zorunda kalan mazlumlara, Filistinli mültecilere buradan dualarımızı gönderiyoruz.

"TÜRK MİLLETİ ADINA PENÇE İNDİRENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

566 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, bu aziz şehrin semalarından Ezan-ı Muhammediyi eksik ettirmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum.

Ramazan oruçla nefsimizi terbiye etme ayıdır. Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır hasenatla Hakka yaklaşma ayıdır. Mukabeleyi şeriflerle kalplerimizi arındırma ayıdır. Peygamber efendimiz aleyüsselatı vesselamın en büyük sünnetlerinden biri mukabeledir.





NASİPSE ÜÇ GÜN SONRA RAMAZAN BAYRAMI'NA ULAŞACAĞIZ

Ramazan'ın başlamasıyla beraber camilerimizde, evlerde, ders ve zikir halkalarında mukabele geleneği nesilden nesile yaşatılarak aktarılmıştır. Esenler'deki kardeşlerimizin bu mübarek ayı dua ile Kur'an ile idrak ettiğini görüyorum. Siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim günahların affedildiği, samimiyetle, gözyaşlarıyla yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bu mukaddes gece hürmetine indirdiğiniz hatimleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun diliyorum. Kardeşlerim hamdolsun bugün 26. orucumuzu tuttuk. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Üç gün sonra Salı günü İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na vasıl oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Enderun teravihini kılacağız. Bu ayı sadece ibadetlerimize değil cihanşümul kardeşliğimizi yeniden diriltmek ve hatırlama için bir fırsata dönüştürmeliyiz.

Yarın Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kardeşimizle enderun teravih namazını kılacağız.

Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgalarına kurban veremeyiz. Bir daha asla milletimizin asla mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz.

Bir daha asla birilerinin Türkiye'nin deneme tahtasına çevirmesine, ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesine izin veremeyiz. Bunun için hepimizin uyanık olması, fazilet ve ferasetle hareket ederek kardeşliğine sahip çıkması gerekiyor.

Millet olarak bir daha benzer acıları yaşamaya tahammülümüz yok.

Bugüne imtihanlardan geçe geçe geldik, kirli provokasyonlara maruz kaldık.

Unutmayın; hiçbir şey bizim şu dayanışmamızdan daha önemli değildir.

Hiçbir şey komşumuzun, dostumuzun sevinci, hüznü paylaştığımız her gün yüzüne baktığımız selam verdiğimiz ahbabımızın gönlünü kırmaktan daha değerli değildir.

Hiçbir şey Türkiye'nin, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir.

Bir daha asla milletimizin arasına fitne, fesat gölgesini düşüremeyiz, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız.

Bir ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın tarafında yer alacağız.

(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var.

Ayrıntılar geliyor...