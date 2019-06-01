Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.06.2019 - 01:04, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi programında konuştu. "Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir" diyen Erdoğan, "Bir daha asla milletimizin arasına fitne, fesat gölgesini düşüremeyiz, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu.

"Hiçbir şey Türkiye'nin istiklalinden, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir." diyen Erdoğan, "Birileri ne yaparsa yapsın, biz 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz." ifadelerini kullandı.

"KUDÜS'E YÖNELİK DEVLET TERÖRÜ PERVASIZCA SÜRDÜRÜLÜYOR"

"Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor. Filistin'de, ilk kıblemiz Kudüs'e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor."

Bakınız emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu."

"Adalet Bakanlığımızın çalışması var"

Erdoğan, Af talebiyle ilgili ise, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kadir gecesini eriştiren, gönüllerimizi bu mübarek gecede buluşturan Mevla'ya sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz. Esenler Belediye Başkanı ve ekibine bu anlamlı program için teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşrifleriniz için şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'umuzun dört bir yanındaki hemşehrilerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı köşelerinde Ramazanı idrak etmenin mutluluğunu yaşayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Suriye'de, Yemen'de bir kuru ekmeği bulamayan masum çocuklara. Afganistan'da, Libya'da Ramazanı geçirmek zorunda kalan mazlumlara, Filistinli mültecilere buradan dualarımızı gönderiyoruz.

"TÜRK MİLLETİ ADINA PENÇE İNDİRENLERE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

566 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kahraman askerlerini, bu aziz şehrin semalarından Ezan-ı Muhammediyi eksik ettirmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı gönderiyorum. Irak'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayan bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren Mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları her daim muzaffer kılsın diyorum.

Ramazan oruçla nefsimizi terbiye etme ayıdır. Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır hasenatla Hakka yaklaşma ayıdır. Mukabeleyi şeriflerle kalplerimizi arındırma ayıdır. Peygamber efendimiz aleyüsselatı vesselamın en büyük sünnetlerinden biri mukabeledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

NASİPSE ÜÇ GÜN SONRA RAMAZAN BAYRAMI'NA ULAŞACAĞIZ

Ramazan'ın başlamasıyla beraber camilerimizde, evlerde, ders ve zikir halkalarında mukabele geleneği nesilden nesile yaşatılarak aktarılmıştır. Esenler'deki kardeşlerimizin bu mübarek ayı dua ile Kur'an ile idrak ettiğini görüyorum. Siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim günahların affedildiği, samimiyetle, gözyaşlarıyla yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bu mukaddes gece hürmetine indirdiğiniz hatimleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun diliyorum. Kardeşlerim hamdolsun bugün 26. orucumuzu tuttuk. Bu gece Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesini, Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Üç gün sonra Salı günü İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na vasıl oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Enderun teravihini kılacağız. Bu ayı sadece ibadetlerimize değil cihanşümul kardeşliğimizi yeniden diriltmek ve hatırlama için bir fırsata dönüştürmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız

Yarın Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kardeşimizle enderun teravih namazını kılacağız.

Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgalarına kurban veremeyiz. Bir daha asla milletimizin asla mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. 

Bir daha asla birilerinin Türkiye'nin deneme tahtasına çevirmesine, ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesine izin veremeyiz. Bunun için hepimizin uyanık olması, fazilet ve ferasetle hareket ederek kardeşliğine sahip çıkması gerekiyor.

Millet olarak bir daha benzer acıları yaşamaya tahammülümüz yok. 

Bugüne imtihanlardan geçe geçe geldik, kirli provokasyonlara maruz kaldık.

Unutmayın; hiçbir şey bizim şu dayanışmamızdan daha önemli değildir. 

Hiçbir şey komşumuzun, dostumuzun sevinci, hüznü paylaştığımız her gün yüzüne baktığımız selam verdiğimiz ahbabımızın gönlünü kırmaktan daha değerli değildir.

Hiçbir şey Türkiye'nin, Türk milletinin istikbalinden daha mühim değildir.

Bir daha asla milletimizin arasına fitne, fesat gölgesini düşüremeyiz, kardeşliğimize sahip çıkmalıyız.

Bir ayrıştırmanın değil, kucaklaştırmanın tarafında yer alacağız.

(Af talebi) Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligine çıkmış olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedeflere ulaştığımızda Türkiye, Devler Ligi'ne çıkmış olacak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sahip çıkmalıyız
Yine aynı vahşet! Kanlar içinde kaldı
Kayıp şahsın cesedi, el ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu
Bakan Turhan'dan bayram müjdesi: O süre boyunca ücretsiz olacak