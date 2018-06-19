Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in sözlerine ilişkin, "Adaylardan biri 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz' diyor. Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?" diye konuştu.

"BUNLARDA MODERN BİR DÜNYA YOK"

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili Erdoğan, "Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, bunlarda modern bir dünya yok." dedi.

"1 MİLYON 300 BİN KARDEŞİMİZE MONTAJ DİYORLAR"

Erdoğan, "Sandıktan çıkamayacaklarını anladıkça mızıkçılık yapıyor, Yenikapı mitingine laf ediyor, 1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar." ifadesini kullandı.

"MUHALEFET MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAYA ÇALIŞIR"

"Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır." vurgusunu yaptı.

"KANDİL'İ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

"PENSİLVANYA'YI İNCİTMEMEK İÇİN HALİSDEMİR'İN KABRİNE DAHİ UĞRAYAMIYOR"

Erdoğan, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." şeklinde konuştu.



"DERSHANE YÖNETEMEYEN ÜLKEYİ YÖNETEBİLİR Mİ"

Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "Bay Muharrem dershane çalıştırmış. Öğretmenlerin sigortalarını ödememiş. Başörtüsünün yasaklanması için AYM'ye imza verenlerden bunlar. Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayan yıkım ekibinden hiçbir şey olmaz. Bir dershaneyi yönetemeyen bu ülkeyi yönetebilir mi?" dedi.

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