Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Trudeau, telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau’nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildiği belirtildi.
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