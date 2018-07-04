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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini 9 Temmuz'da açıklayacak

    Hürriyet Haber
    04.07.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte takvim belli oluyor... CNN Türk'ten Murat Pazarbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edeceğini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenin ardından yeni sistemin resmen hayata geçeceğini aktardı. Bu törenden sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini duyuracak...

    Yeni sisteme geçiş için takvim belli oluyor. YSK'nın kesin sonuçları bugün açıklamasının ardından Cumartesi günü TBMM'de milletvekilleri yemin edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Pazartesi günü saat 16:00'da yemin edecek ve resmen göreve başlayacak.

    Erdoğan'ın göreve başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmi olarak hayata geçmiş olacak. Erdoğan'ın Meclis'ten sonraki durağı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak.

    Saat 18:00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılacak. Siyaset, iş, sanat, spor dünyasından 3 bini aşkın davetli olacak. Yabancı devlet başkanları da törene davet edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak törenin ardından akşam yemeği verilecek. Akşam yemeğinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini açıklayacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinesini 9 Temmuzda açıklayacak

     

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    Etiketler: yeni kabine , yemin töreni , son dakika , haberler
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