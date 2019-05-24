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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
24.05.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da cami açılışında konuştu

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. 
Ramazanın mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gününde açılan caminin Eyüpsultan'a ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Külliyenin maksadına uygun kullanılması temennisini dile getiren Erdoğan, Eyüpsultan'a güzel bir eser kazandırılmış olduğunu belirterek, Allah'tan Torun ailesinin sadaka-i cariyesini kabul etmesini istedi.

Caminin yer aldığı bölgenin yoğun şekilde geliştiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı'dan beri kültürde önce merkezde camiler ve mescitlerin yer aldığını, sonrasında binaların yapıldığını ancak burada önce binalar, sonrasında da caminin inşa edildiğini kaydetti.

Erdoğan, caminin erkek-kadın mescidi ve konferans salonuyla adeta bir külliye gibi faaliyette bulunacağını dile getirerek, etrafının da Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğinin teşkil ettiğini söyledi.

Başta müftülük olmak üzere görev yapacakların bu işin hakkını vermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, "Buralardan yetişecek yavrularımız bizler için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle de tekrar Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın alem-i İslam'ın intibahına, ittihadına vesile olmasını da Rabb'imden niyaz ediyoruz." diye konuştu.

"İSLAM ÜLKELERİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntılı bir ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da ve Libya'da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."

Erdoğan'ın çağrısıyla tüm şehitler için dua okundu.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. 

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