Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'ndaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik etti.

Ramazanın İstanbullularla beraber millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamladığını söyledi.

Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamladığını dile getiren Erdoğan, 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri, rahmetle ve minnetle yad etti.

"İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1453'e kadar kırılmayın İstanbul kilidini kırmanın 21 yaşında genç bir sultan olan 2. Mehmed'e nasip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı.' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir."

Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu belirterek, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Kente hizmet etme şerefine nail olduğunu dile getiren Erdoğan, temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı şehri kısa sürede ülkenin iftihar tablosu haline getirdiklerini anlattı.

"KENTİ EN KALİTELİ BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE TANIŞTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını anlatarak, "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik." dedi.





"BU ŞEHRİ ASIL KİMLİĞİNE YENİDEN KAVUŞTURDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayata geçirdikleri hizmetlerle yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Fatih'in emaneti olan, Peygamber Efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kavuşturduk." diyerek, önce Marmaray, sonra Avrasya Tüneli ile iki kıtayı birbiriyle denizin altından iki kez buluşturduklarını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbulluların hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını Yüksek Hızlı Tren ile sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, bu yıl sonuna kadar da inşallah İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul Tüneli'ni önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 kilometre tünel, 233 kilometre raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz, şehrimizi 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır."

"İKİ DEV ŞEHİR HASTANESİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yaptıklarını hatırlatarak, "Başakşehir Şehir Hastanesinin yapımı süratle devam ediyor ve önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı millet bahçelerini ve Kayaşehir Millet Bahçesi'nin birinci etabını İstanbul'umuza kazandırdık. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya, tüm dünyanın göz bebeği bu şehre layık olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanında şu anda otelin ve bunun yanında yine terminal binalarının olduğu kısımları inşallah büyük bir fuar merkezi haline getireceğiz. Yine pistin bir bölümünü de sadece iş adamlarıyla yine uluslararası liderlerin gelmiş olduğu bir butik havalimanı olarak inşallah hizmete sunacağız. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. Çünkü İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur.

Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin ve bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul'un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ve İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacaklarını dile getirerek, "2023, Türkiye'nin inşallah 100. yıl dönümü olacak. 100. yıl dönümünde de 1919 Samsun'a çıkışı nasıl kutladıysak, inşallah 2023'ü de öyle kutlayacağız. Bir kez daha İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsında tüm İstanbul fethinin şehitlerine, gazilerine şahsım, milletim, ümmet adına rahmet diliyorum. Ecdadın her bir kahramanını tazimle, rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." şeklinde konuştu.