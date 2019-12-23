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Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
23.12.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda sergi açılışına katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndaki serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, böyle önemli sergiyi hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, modern bilimin öncülerine Allah'tan rahmet diledi.

Onların bugünler için rehber olduğunu vurgulayan Erdoğan, bütün arzu ve beklentilerinin, bugünkü neslin, bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları ve sıçramaları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanında sergi açılışına katıldı
Erdoğan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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