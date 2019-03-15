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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı katliam boyutuna ulaştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan burada Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırısına da değinerek, "İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır." dedi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze töreninde kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Dedeoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu vurguladı. Ve konuşmasını Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilişkin açıklamalarla noktaladı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yakınlarına, akademi dünyamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her ilim insanımızın bizim dünyamızda yeri doldurulamaz bir boşluk bırakıyor. Geçen yıllarda Halil İnalcık, Kemal Karpat gibi her biri kendi alanında gerçekten çok çok önemli isimleri ardı ardına darı bekaya uğurladık.

"BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM BİR MESAİ ARKADAŞIMDI"

Bugün de Beril Dedeoğlu’nun vefatı vesilesiyle bir aradayız. Beril hocamız, bakan, rektör, YÖK üyesi, Cumhurbaşkanlığı kurul üyesi sıfatlarıyla uzun zamandır birlikte çalıştığım bir mesai arkadaşımdı. Kendisi görev yaptığı her yerde gerçekten birikimli, üretkenliği, çalışkanlığı, nezaketi ve hanımefendiliğiyle sevilen, saygı duyulan bir isim olmuştur.

Uluslararası ilişkiler arasında yerli ve milli bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler her zaman ufkumuzu aydınlatmıştır.

"ONUN BIRAKTIĞI YERDEN ÖĞRENCİLERİ DEVRALACAK"

Hocamızı genç denilebilecek bir yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Halbuki bizim yapmayı planladığımız daha çok çalışmamız vardı. Türkiye, uluslararası ilişkilerle, güvenlik politikalarıyla ilgili hususlarda her türlü katkıya ihtiyacımız olan kritik bir dönemden geçiyor. Eminim kendisinin de zihninde planı hazır olan daha çok çalışması, projesi, eser taslağı bulunuyordu.

İnşallah onun bıraktığı yerden öğrencileri, mesai arkadaşları çalışmalarını devralacak ve nihayete erdireceklerdir. İlim dünyamızdan kayan bir yıldız olarak gördüğüm hocamıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine, akademi dünyasına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

YENİ ZELANDA'DAKİ CAMİ SALDIRISI...

Tabi bu vesileyle bugün uluslararası bir olay olması hasebiyle Yeni Zelanda’da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum.

Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Saldırının uzun bir planlamanın ve motivasyonun sonucu olduğu, dolayısıyla fevri bir davranış denilerek geçiştirilemeyeceği bellidir.

"ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZİ VE ŞAHSIMI HEDEF ALAN KATİL..."

Ülkemizi, milletimizi ve şahsımı da hedef alan katilin temsil ettiği anlayışın batı toplumlarını bir kanser gibi hızla ele geçirmeye başladığı açıktır.

Kaldı ki ülkemi dahi, Anadolu ve Batı olarak ayırmak suretiyle orada da kendine has değerlendirmeleri yapan ortada gerçekten bir terörist, katil var. şayet derhal önlem alınmazsa, felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı, özellikle de batı ülkelerini bu tehlikeli gidişe karşı süratle tedbir almaya devat ediyoruz. Yeni Zelanda'daki saldırılarda hayatlarını kaybeden masum kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Fatihamızı inşallah hocamızla birlikte yapacağız. Onun için hepinize saygılar sunuyorum."

 

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