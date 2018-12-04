Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşbirliğimizi çeşitlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay ziyaretinin ardından Venezuela’nın başkenti Caracas’a gitti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Türkiye Venezuela İş Forumu’na katılan Erdoğan, “5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela ziyareti kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile birlikte Teresa Carreno Tiyatro binasında düzenlenen Türkiye Venezuela İş Forumu’na katıldı.
Erdoğan, konuşmasına Latin Amerika’nın gönlünde taht kuran, gerçek bir özgürlük savaşçısı olan Simon Bolivar’ın memleketinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Bolivar’ın, “And içerim ki sömürgecilerin bizi boyunduruk altında tutmak için kullandıkları zincirleri kırana dek bedenimin ve ruhumun huzura kavuşmasına izin vermeyeceğim” sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, bu sözlerle tüm kıta genelinde destansı bir direnişe, asırları ve sınırları aşan büyük bir özgürlük mücadelesine liderlik eden Simon Bolivar’ı saygıyla yad etiğini söyledi. Erdoğan, Bolivar’ın vefatının üzerinden 188 yıl geçse de prensipleriyle, hayalleriyle, her günü bağımsızlığa adanmış yaşamıyla, milyonlarca insana ilham kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, Chavez’in başlattığı, Maduro’nun da devam ettirdiği Bolivarcı ruhun Venezuela’nın modern sömürgeciliğe karşı mücadelesinde yolunu aydınlatmaya devam ettiğine dikkati çekti.
İŞADAMLARIMIZDAN DA BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR
Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizden Venezuela’ya ilk defa devlet başkanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirmekten büyük onur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında sağlam dostluk ve dayanışma bağları bulunuyor. Kazan kazan anlayışıyla Venezuela ile işbirliğimizi çeşitlendirmeye ve her alanda derinleştirmeye gayret ediyoruz. Sayın Maduro ile ikili ve bunun yanında bölgesel çok taraflı konulardaki işbirliğimizi baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha ileri taşıyabileceğimiz konusunda bugün bunları da ayrıca görüşeceğiz. Bu doğrultuda siz değerli işadamlarımızdan da büyük beklentilerimiz var. İstanbul’da başlattığımız o süreci güçlendirerek devam ettirelim istiyorum. Ticaret, yatırım, enerji, madencilik, savunma sanayisi, turizm, tarım, ulaştırma, sağlık, eğitim, güvenlik alanlarını işbirliği potansiyelimiz olan alanlar olarak belirlemiş bulunuyoruz.”
Erdoğan, anıt mezara gelişinde ellerinde bayraklarla kendisini karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirdi.
KARMA EKONOMİK KOMİSYON MEKANİZMASINI DA KURMUŞ OLACAĞIZ
Toplantıyı, iş çevreleri arasındaki irtibatın devamı bakımından çok önemsediğini ifade eden Erdoğan, bugün imzalanacak ekonomik ve ticari işbirliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle karma ekonomik komisyon mekanizmasını da kurmuş olacaklarını açıkladı. Böylelikle, ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin üst düzey yetkililerin gözetiminde etkili biçimde yürütülmesini sağlayacaklarını dile getiren Erdoğan, “Sadece ekonomi alanında değil, bölgemizi ve tüm dünyayı etkileyen sorunlarla da Başkan Maduro ile yakın temas halinde olacağız” dedi.
5 AĞUSTOS’TAKİ ELİM HADİSE BAĞIMSIZLIĞA KALLEŞÇE SALDIRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro’nun, İslam İşbirliği Teşkilatının “Kudüs” konulu olağanüstü zirvesine “Bağlantısızlar Hareketi Dönem Başkanı” sıfatıyla katıldığını, Maduro’nun zirveye katılmasının bütün dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.
Erdoğan şöyle konuştu: “İslam düşmanlığının arttığı, Batılı ülkeler tarafından yabancı karşıtlığının körüklendiği bir dönemde Sayın Başkan’ın bu örnek tavrının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Elbette Venezuela’nın mazlum ve mağdurla sergilediği bu güçlü dayanışmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğinin de farkındayım. 5 Ağustos’ta meydana gelen elim hadise, Sayın Maduro ile beraber Venezuela halkının bağımsızlık iradesine yönelik kalleşçe bir saldırıdır. Venezuela halkının iradesini gasbetmeye yönelik bu tür teşebbüsleri asla tasvip etmediğimizin altını çizmek istiyorum.”
SİMON BOLİVAR ANIT MEZARINA ÇELENK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. Erdoğan, burada Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından karşılandı. Anıt mezarın bulunduğu binaya geçen Erdoğan, anıt mezara çelenk bıraktı. Anıt hakkında yetkililerden bilgi alan ve şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterine şunları yazdı:
“Türkiye’den Venezuela’ya Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştiriyor olmanın büyük onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Latin Amerika’nın bağımsızlık mücadelesinin sembolü Venezuela halkının efsanevi lideri Simon Bolivar’ı anıt mezarının başında saygıyla yad ediyorum. Başkentimiz Ankara’nın en merkezi caddesinden birine ismini vererek hatırasına sahip çıktığımız El Libertador, geride bıraktığı eşsiz miras ile Venezuela ve Latin Amerika ile beraber tüm dünya genelinde bağımsızlık ateşini harlamaya devam edecektir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından anıt çevresinde ellerinde Türk ve Venezuela bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. m AA
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