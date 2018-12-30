Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerinde bastık ve imha ettik, ediyoruz...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilat toplantısında yaptığı açıklamada, "'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz.
- Bugünlere kolay gelmedik, Milletimizle el ele vererek her şeyin üstesinden gelmeyi çalıştık
- Tüm bunları kuruluşumuzdan buguğne dava arkadaşlarımızla ve sizlerle başardık
- Sayın Sözen'in açıklaması çok ilgimi çekti İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı, Nurettin Sözen Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirme yaptı, çok üzüldüm
- Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı
- Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var.
- Her seçim yaptıklarımızın imtihanıdır, şimdi yeni bir imtihan karşısındayız
- İmamoğlu bizden randevu istemiş, bizim kapımız açık, Her ne kadar genel başkanları sıcak bakmıyorsa da, gelsin kahvemizi içsin dedik
- Milletimizle irtibatımızı ne derece sıkı tutmuşsak o derece başarılı olduğumuzu görüyoruz.
- Bugünlere kolay gelmedik, sokaklarda kaos çıkartılarak, darbe girişimleriyle yıkılmak istendik
- Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.
- Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.
- Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz.
- Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım.
- Bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen yanılır.
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