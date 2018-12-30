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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.12.2018 - 20:45, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerinde bastık ve imha ettik, ediyoruz...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnlerinde bastık ve imha ettik, ediyoruz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilat toplantısında yaptığı açıklamada, "'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-  'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz.

- Bugünlere kolay gelmedik, Milletimizle el ele vererek her şeyin üstesinden gelmeyi çalıştık

- Tüm bunları kuruluşumuzdan buguğne dava arkadaşlarımızla ve sizlerle başardık

- Sayın Sözen'in açıklaması çok ilgimi çekti İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı, Nurettin Sözen Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirme yaptı, çok üzüldüm

- Biz geldik İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle birlikte grev denilen olaylar ortadan kalktı

- Grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun, öyleyse de toplumun genelinde grevler minimize oluyor, grevsiz bir toplum meydana getirdik ama bak şimdi İzmir'de, İZBAN'da grev yar. Hadi buyrun niye çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var.

- Her seçim yaptıklarımızın imtihanıdır, şimdi yeni bir imtihan karşısındayız

- İmamoğlu bizden randevu istemiş, bizim kapımız açık, Her ne kadar genel başkanları sıcak bakmıyorsa da, gelsin kahvemizi içsin dedik

- Milletimizle irtibatımızı ne derece sıkı tutmuşsak o derece başarılı olduğumuzu görüyoruz.

- Bugünlere kolay gelmedik, sokaklarda kaos çıkartılarak, darbe girişimleriyle yıkılmak istendik

- Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp kendini sorgulamalı. 'Nerede yanlış yaptım?'. Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak sadece züğürt tesellisidir.

- Her ilçede, her ilde eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz.

- Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz.

- Dünya değişirken bizim yerimizde saymamız işin tabiatına aykırıdır. 18-35 yaş arası kuşağa kendimizi daha iyi anlatmamız lazım.

- Bu davanın sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen yanılır.

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