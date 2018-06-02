Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillere çağrı: Bu İnce'ye dava açın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Konya ezelden beri yol arkadaşımız olmuştur. O yüzden hep Konya'ya bak, Türkiye'yi gör dedik. Konya bugün bir başka. Konya bizim hep yol arkadaşımız olmuştur, yolda gelirken nasıl kitleler vardı, nasıl kitleler vardı. Maşallah, maşallah. Konya'nın içme suyu problemini önemli ölçüde çözeceğiz. İçme suyu tesisi 650 trilyona mal oldu. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Türkiye'mize birçok yatırım yaptık. 16 yıldır yatırım yaptık. Sayın İnce, sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Parayı nereden bulacaksınız diyorlar. Hamdolsun paramız var. Konya'da son 16 yılda 47 Katrilyon yatırım yaptık. Son 16 yılda Konya'ya 47 katrilyon yatırım yaptık. Gör Bay Kemal ve İnce gör. Seçim beyannamesini parti genel başkanı okuyor. Sen aday olsaydın o zaman. Ne diyor, "Gel bakalım Muharrem gel diyor". Bunların durumu rezalet.

'İLK DEFA VELEDROM YAPACAĞIZ'

Konya'da eski stadı millet bahçesi yapıyoruz. Konya 100 dönümlük bir millet bahçesine kavuşacak. Bisiklet yarışları için ilk kez Konya'da bir veledrom yapacağız. Konya'yı hızlı trenin merkezi yaptık. En kısa sürede hizmete girecek inşallah. Yatırımlara devam edeceğiz ey Konyalı kardeşlerim. Bay Kemal de bu işlerle uğraşmayız diyor. Bay Kemal sen anlar mısın Şehir Hastanesi'nden? İnce, sen anlar mısın? Şehir hastanemizi önümüzdeki yıl Konya'da açıyoruz inşallah. Bunlar şehir hastanesi nedir bilmez. Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. Biz sayın İnce Yalova'ya rahat rahat gidip gelsin diye köprü yaptık. Biz hizmet ehliyiz. Biz bu millete efendilik yapmaya gelmedik. İftarı çiftçilerle yapacağız. Bu akşam Aksaray'da çiftçi kardeşlerimle iftarım var. Biz her zaman halkın içindeyiz kardeşlerim. Konya'ya 7 katrilyon lira tarımsal faaliyet desteği verdik. Bay Kemal çiftçiler ağlıyor diyor. Bay Kemal ne yaptığımızın farkında değil. Verilen paralardan haberi yok. Çünkü bunların işi yalan üzerine kurulu. İstediğin kadar yalan söyle. Benim feraset ehli milletim bu yalanlarınızı yutmayacaktır.

'VEKİLLERE HIRSIZ DİYORLAR; DAVA AÇIN'

Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Peki diğerleri ne anlatıyor? 'Yıkacağız' diyorlar. 'Eskiye' döneceğiz diyorlar. 'Kapatacağız', 'yaptırmayacağız' diyorlar. Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlarda kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman. Benim milletvekili arkadaşlarıma hırsız ile itham eden bu İnce'ye dava açın.

'HADDİNİ AŞIYOR'

Kahraman komutan İsmail Metin Temel Paşamıza saldırmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz İkinci Ordu Malatya’dadır, ben de gittiğimde bir iftar verildi. Malatya’da şahsımın bulunduğu bu iftar sofrasına komutanımızın katılmasından beyefendi rahatsız olmuş. Nasıl olur da katılırmış. Haddini öyle aşıyor ki, muazeleyi kaybediyor. Bizim Metin Temel Paşamızla terörle mücadeleden, Zeytin Dalı Harekatı’ndan gelen yakın bir hukukumuz var. Millet sana paşamızın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni sandığa öyle bir gömer ki, çok hevesli olduğun CHP Genel Başkanlığı yarışına katılacak yüzün kalmaz. Bunun genel başkanı da “Aman ha Afrin’e girmeyin” diye yeri göğü inletiyordu. Kahraman askerlerimiz bir mi, girdi; başlarında da Metin Temel Paşamız var mıydı, vardı. Akıllarınca bunun intikamını alıyorlar."