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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.07.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre;

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda açık bulunan İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Metin Eker, aynı kurumda açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertan Tosun’un atanmasına karar verildi.

Karara göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı atanırken söz konusu bakanlıkta açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ise Mehmet Tuntaş’ın atanmasına karar verildi.

Kararda, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat’ın atanma kararı yer aldı.

Söz konusu Karara göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.

Karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, Hasanhüseyin Kınıklıoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi’nin atanmasına karar verildi.

Kararda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Mustafa Erdoğan’ın da atama kararı yer aldı.

 

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