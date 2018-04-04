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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani bir araya geldi

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme bir saat sürdü.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 11.55'te bitti. İki liderin görüşmesi bir saat sürdü.

    Zirve çerçevesindeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

    PUTİN-RUHANİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

    Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi başladı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme saat 11.58' de başladı.

    "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.  

    İKİ LİDER EN SON İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİ

    Erdoğan ve Ruhani en son 7 Mart'ta telefonla görüşmüştü. İki lider, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri ela almış, Doğu Guta'daki dramın son bulması için ateşkesin hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kalmışlardı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi kapsamında İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 13 Aralık 2017'de Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti.

    "Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

    Etiketler: beştepe , NoMobil , gündem
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