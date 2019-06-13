Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Görüşme 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini duyurmuştu.
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