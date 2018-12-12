Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başlamıştı.
Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.
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