Cumhurbaşkanı Erdoğan: En yakın zamanda Münbiç ve Fırat'ın doğusunu sizler temizleyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MSÜ öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Bugün, kahraman ordumuzun yetişmiş insan kaynağını karşılama görevi Milli Savunma Üniversitesi yürütmektedir. Üniversitemiz kısa sürede önemli başarılara imza attı.
15 Temmuz ihanet çetesinin kahraman ordumuza yol açtığı tahribatı kapatmayı başardık.
Asker ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik.
Önümüzdeki dönemde hep birlikte çok daha muhteşem başarılara imza atacağız.
Terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz.
Sizler ölürsem şehit kalırsam gazi olurum diyen Türk askerlerisiniz.
Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya çalışanlara karşı en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur.
En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden yine sizler temizleyeceksiniz.
Bölücü terör örgütünün başına Kandi'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız.
Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız.
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