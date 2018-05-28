Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İddiasını ispatlamazsa namerttir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü hükümet diyorsak, o zaman güçlü hükümeti güçlü Meclisle oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok çok önemli. Halkıma özellikle istirhamda bulunuyorum. Eğer güçlü bir cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü bir Meclise de ihtiyacımız var. Onun için AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım." dedi.

'HOCALARIMIZ BİZE ÖZELLİKLE 'EKONOMİ CESARET İSTER' DERLERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın ben ekonomi tahsili gördüm ve o günden bugüne, hocalarımız bize özellikle 'Ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi yaşamımda, hayatımda buna şunu ilave ederdim; Ekonomi cesaret ister eyvallah ama hayat da bir cesaret işidir, hele hele siyaset tam bir cesaret işidir. Bunu göze alamayan, bunu yapamayan zaten bu işe hiç girmesin. E tabii ki belli bir bedeli ödemeyi de ne yapacaksın, göze alacaksın. Onun için biz 81 vilayetin 81'ini de defalarca dolaştık ama bakıyoruz ki muhalefetin böyle bir şeyi bugüne kadar olmadı." diye konuştu.

BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Başkan yardımcısı sayısı) Yasal düzenlemede de bu ortaya çıkmıştı. Bu bir olabilir, iki olabilir, daha fazla olabilir. Şu anda hedef burada bir ve ya iki başkan yardımcısı bu işin ilk etabı." dedi.

'300'ÜN ÜZERİNDE BİR RAKAMI YAKALAMASI LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mecliste alacakları milletvekili sayısına ilişkin de "Her şeyden önce bunun 300'ün üzerinde, öyle bıçak sırtı değil, ciddi manada 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım." dedi.

MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(5 bakanın milletvekili adayı olmaması) Tabii bu biraz da arkadaşlarımızın kendi tercihleri, yani onlar farklı bazı düşünceler içerisinde de olmuş olabilirler ama 'ya siz aday olmayın' diye böyle bir danışıklı dövüş söz konusu değil." diye konuştu.

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR VE MİT MÜSTEŞARI FİDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın kabineye gireceği iddiaları) Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz." şeklinde konuştu.

BAKANLIK SAYISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemde bakanlık sayısının kaç olacağına ilişkin de şöyle bilgi verdi:

"Yani kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Zaten bu işi 25'e falan başbakanlığım döneminde düşürmüştük. Hatırlarsanız, 37-38'di. Biz bunları oraya kadar indirdik. Bunlar hem devletin, hükümetin hakikaten işlevini ciddi manada ağırlaştırıyordu. Biz bunları buraya indirdikten sonra bir canlanma, hareketlenme geldi. Şimdi de biz başkanlık sisteminde, bir bakanlar ki bu bakanlar 20'nin altında olacak, bu 13 olur, 15 olur, 17 olur böyle bir rakamlar kümesi, bir de bunların yanında bakan yardımcıları olacak. Bir de ofisler olacak ve bunlar aslında aynı bütün ama renkli. Böyle bir çalışmayla bunların bir kısmı zaten direkt Başkanla, Cumhurbaşkanıyla ilişkili olacak ve Cumhurbaşkanı istediği anda onları delege edeceği istihdam veya işle çok daha aktif hale getirebilecek."

'CUMHUR İTTİFAKI'NI NİYE KURUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Cumhur İttifakı'nı niye kuruyoruz? Şimdiden kuruyoruz ki seçim sonrasında da bu ittifak, inşallah büyük bir gayretle dayanışma içerisinde süreci devam ettirsin." dedi.

"İSPAT ETMEZSE MUHARREM İNCE NAMERTTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince’nin iddialarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Ben Pensilvanya'dan parti kurmak için izin almaya yönelecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım."

"AÇIKLA, TÜRKİYE'Yİ KARALAMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin, FETÖ elebaşının ABD'den usulüne uygun istenmediği iddiasına ilişkin olarak, “Hadi açıkla, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi? Amerika'nın Adalet Bakanı mı söyledi? Oradan herhangi bir güvenlik yetkilisi mi söyledi? Kim söyledi? Eğer sen Amerika'daki CHP'nin oradaki ofis başındaki adamı söylediyse, bununla söylüyorsan bunu, hepten iflas ettin. Açıkla. İstihbarata mı açıklayacaksın, Adalet Bakanlığı'na mı açıklayacaksan, açıkla, Türkiye'yi karalama. Biz Adalet Bakanlığı olarak, 85 koliyi Sayın Obama döneminde bunlara gönderdik." ifadelerini kullandı.

SEMAVİ EYİCE'NİN VEFATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prof Eyice'nin vefatına ilişkin olarak, "Ben Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamıza bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Sanat tarihinde gerçekten ülkemizin nadide, ordinaryüs seviyesinde hocalarımızdan birisiydi. İstanbul hayranı bir insandı. Ben belediye başkanlığımdan bu yana, kendisini iyi tanırım. Tabii 20 gündür de maalesef makineye bağlı durumdaydı ama bugün rahmetli oldu. İnşallah ben de çarşamba günü öğle namazında cenazesi kalkacak, cenaze namazına katılmayı planlıyorum." dedi.

MHP İLE ORTAK MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile ortak miting yapılacak mı sorusuna, "Ben aslında arzu ederim. En azından bir iki final mitingi müşterek yapsak, isabetli olur diye düşünürüm ama tabii bu benim yalnız başıma vereceğim bir karar değil. Bu konuda Sayın Bahçeli'nin de olumlu bir yaklaşımı olursa, müşterek bir iki final mitingini, örneğin İstanbul, Ankara gibi yapma durumumuz olabilir. Arkadaşlar görüşüyorlar. Eğer karşı taraftan da olumlu bir cevap gelirse bu adımı da atarız." şeklinde cevap verdi.

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