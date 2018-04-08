Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbrahim Tatlıses orada coştu sağ olsun

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Geçen yıl turizmde Van adeta patlama yaptı. Ben diyorum ki Van’ın parası olanları gelin Van’da otellerin sayısını artıralım.

İran cumhurbaşkanı Ankara’daydı konuştuk. Dediler ki, “Biz Van’a turist gönderiyoruz.”

15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Demek biz altyapımızı yaparsak evet İran’dan Van’a, Ağrı’ya, Iğdır’a çok gelecek insan var.

“İBRAHİM TATLISES ORADA COŞTU SAĞ OLSUN”

Sınıra gittik Reyhanlı’ya İbrahim Tatlıses orada coştu sağ olsun. Yaylalar askerin türküsüdür. Ama orada yaylada bırakmadı. Ne dedi? “Afrin’i dolaş da gel.” Orada da bırakmadı, “Münbiç’i dolaş da gel” dedi.

Kardeşlerim evelallah biz önce Fırat Kalkanı harekatı ile bir adıma attık mı? Attık. Fırat kalkanından sonra Afrin’le ilgili adımımızı attık mı? Ve ne dedik? Durmak yok.

Afrin’de son rakamları aldım. 4017 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak’ta 323 terörist etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik.

"BİZE DÜŞEN BİR OLMAKTIR"

Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz. “Şu köken bu köken; şu mezhep bu mezhep” diye geleceklerini nasıl kararttıklarını görüyorsunuz.

Koskoca bir imparatorluktan elimizde kalan bu son vatan toprağının tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeyiz.

Doğu Guta’da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey batı neredesin. Hani batı sesin çıkmıyor. Ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor.

Ey batı ne desende biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

Ey benim Vanlı kardeşim. Ey 81 vilayette yaşayan vatandaşım mazisi karanlık emperyalistlerle eli kanlı teröristler ülkemize karşı birleşmişlerse bize düşen bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır.

'DEAŞ GÂVURLARIN İSLAM DÜNYASINA VURAMADIĞI DARBEYİ VURDU'

Ülkemizde halen kimin ne sorunu varsa ileride kimin ne sorunu çıkacaksa mücadele etmek bizim en başta gelen görevidir.

Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemdeki hassasiyetlerimizde demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz birbirinin alternatifi değil tam tersine tamamlayıcısıdır.

Türkiye’nin şu anda verdiği mücadele öyle bir mücadele ki, sonuçta ortaya çıkacak kâra da zarara da bütün bölgeler aynı derecede ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanacağız kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz.

“Mesele vatansa gerisi teferruattır” diyoruz.

PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendisine zemin kazanmaya çalıştı.

DEAŞ aziz dinimizin adını kullanarak gâvurların İslam dünyasına asırlardır vuramadığı darbeyi vurdu.

Fırat Kalkanı ile DEAŞ’ın, Zeytin Dalı ile PYD’nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasında kimlerin olduğunu hep birlikte görüyoruz.