Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar Camii'nin açılışında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Orgeneral Hulusi Akar Camii ve külliyesinin açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:
''Burada bir mescit camii yok. Bu kabristanın içerisinde külliye oluştu. Ve bu külliye ile birlikte burada aynı zamanda sürekli bir vaz-u nasihat oluşacak.
'Hayat neymiş' sorusuna cevap ararken işte hayat musalla taşı ve kabristan diyeceğiz. Hepimiz ölecek miyiz? Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Ve gideceğimiz yer kabristan.
Hoca efendi burada ne diyor? "Cumhurbaşkanı niyetine" demiyor. "Milyarder trilyarder niyetine" demiyor. "Orgeneral niyetine de demiyor" Ne diyor? "Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine"
Sonra şuradaki kabristana defnediyorlar. Benim boy fena değil, benimki biraz büyük olacak. Defnettikten sonra da bak söyleyeyim. En yakınları bile kalmaz. O gün orada okuduklarını okurlar. Bir daha, kandilde bayramda vesaire kabristana geldiler, geldiler. Bu dünya böyle, onun için baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer diyeceğiz. Yaptığımız güzel işlerle anılacağız. Hayırlı evlatlar bırakmanın gayretinde olalım.''
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