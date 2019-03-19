Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sosyal medyadan seslenen Milli sporcu Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru'ya kayıtsız kalmadı ve onu Ankara mitingine davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kullanıcının Twitter paylaşımına cevap verdi.
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaştı.
Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin...'" yazdı. Çam, Twitter mesajına kalp ve Türk bayrağı ekledi.
Buna cevap veren Erdoğan, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.
Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etti.
Ebru kardeşim,— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 Mart 2019
“Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...” 😊
Ankara mitingimize bekliyorum. https://t.co/nbY3PD8Ado
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