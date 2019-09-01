Cumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısında konuştu. "18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı." diyen Erdoğan, "Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
31 Mart seçimlerinde Konyalı kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. Büyükşehirde yüzde 70.5 gibi oy oranıyla Konya bize sahip çıktı.
Konya'da elde ettiğimiz başarıda MHP'li kardeşlerimizin de payı var.
Son 17 yıldır Konyalı kardeşlerimize mahcup olmadık. Sizlere bundan sonra da mahcup olmayacağız.
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya gerçekten sancılı günler yaşıyor.
Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar adeta bir beka meselesidir, hiçbirini tribünden izleyemeyiz.
Suriye'de 8 yılı geride bırakan iç savaşta 1 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. 7 milyon kardeşimiz göç etmek zorunda kaldı.
Türkiye'nin çabaları olmasaydı Suriye'de katledilen masumların sayısı 2-3 katına çıkardı.
Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarını yapmasaydık terör koridorunun oluşumunu önlemede zorlanırdık.
Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemekte de kararlıyız.
Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez.
Hem Suriye hem de Irak sahasındaki askeri varlığımız arttıkça PKK'nın eylem sayısı da azalıyor.
İHA'larımı teröristlere nefes aldırmıyor, terörle mücadelede kalıcı başarı terörün kaynaklarını kesmekle mümkündür.
Hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının teröristlere kullandırılmasına müsaade etmez.
Devlet kanunlar çerçevesinde milletin hakkını korumak için son derece meşru bir adım atmıştır Bölücü örgütün uzantılarından daha fazla CHP'nin bundan rahatsız olduğunu görüyoruz.
CHP'nin yaptığının adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle 'nerden baksan tutarsızlık'tır.
Biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan, ilkesiz, tutarsız, ruhsuz bir parti olamayız.
Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir partiyiz. Biz dertliyiz, gece gündüz demeden Türk Milleti'nin meseleleriyle dertlenen bir partiyiz.
CHP'nin başındaki zat, 'Doğu Akdeniz'de ABD, İngiliz, Fransız, Katar var, sadece Türkiye yok' diyor. Hale bak, gözü var görmüyor. Bizim orada Yavuz'u görmüyor.
Konya Ovası su sıkıntısı yaşamayacak ki biz tarımda hedeflediğimiz başarıyı elde edelim.
18 yıl önce milletimize daha özgür, huzurlu bir Türkiye'yi inşa etme sözü verdik. Vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz.
Dicle'nin Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmeyeceğiz.
AK Parti'nin değerlerinde siyaset fitne yarışı değildir, ikbal kapısı değildir.
18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı.
Bugün yol boyunca binlerce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl karşıladığını gördük. Bundan sonra da bu birliğimiz dayanışmamız gurura mahkum olmadan ilerleyecek.
Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Bizim için asıl olan Allah'ın rızası, milletin hayır duasıdır.
Kağıt üzeride üyemiz gözümüz gönlünü bizden ayırmışsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle