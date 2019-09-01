Cumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.09.2019 - 20:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısında konuştu. "18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı." diyen Erdoğan, "Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

31 Mart seçimlerinde Konyalı kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. Büyükşehirde yüzde 70.5 gibi oy oranıyla Konya bize sahip çıktı.

Konya'da elde ettiğimiz başarıda MHP'li kardeşlerimizin de payı var. 

Son 17 yıldır Konyalı kardeşlerimize mahcup olmadık. Sizlere bundan sonra da mahcup olmayacağız.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya gerçekten sancılı günler yaşıyor.

Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşananlar adeta bir beka meselesidir, hiçbirini tribünden izleyemeyiz.

Suriye'de 8 yılı geride bırakan iç savaşta 1 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. 7 milyon kardeşimiz göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin çabaları olmasaydı Suriye'de katledilen masumların sayısı 2-3 katına çıkardı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarını yapmasaydık terör koridorunun oluşumunu önlemede zorlanırdık.

Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını temizlemekte de kararlıyız.

Hiç kimse sandıktan çıkan iradeyi terör baronlarına peşkeş çekemez.

Hem Suriye hem de Irak sahasındaki askeri varlığımız arttıkça PKK'nın eylem sayısı da azalıyor.

İHA'larımı teröristlere nefes aldırmıyor, terörle mücadelede kalıcı başarı terörün kaynaklarını kesmekle mümkündür.

Hiçbir medeni devlet kamu kaynaklarının teröristlere kullandırılmasına müsaade etmez.

Devlet kanunlar çerçevesinde milletin hakkını korumak için son derece meşru bir adım atmıştır Bölücü örgütün uzantılarından daha fazla CHP'nin bundan rahatsız olduğunu görüyoruz.

CHP'nin yaptığının adı merhum Ahmet Kaya'nın ifadesiyle 'nerden baksan tutarsızlık'tır.

Biz CHP gibi esen rüzgara göre şekil alan, ilkesiz, tutarsız, ruhsuz bir parti olamayız.

Biz milletin emanetini sırtında taşıyan bir partiyiz. Biz dertliyiz, gece gündüz demeden Türk Milleti'nin meseleleriyle dertlenen bir partiyiz. 

CHP'nin başındaki zat, 'Doğu Akdeniz'de ABD, İngiliz, Fransız, Katar var, sadece Türkiye yok' diyor. Hale bak, gözü var görmüyor. Bizim orada Yavuz'u görmüyor.

Konya Ovası su sıkıntısı yaşamayacak ki biz tarımda hedeflediğimiz başarıyı elde edelim.

18 yıl önce milletimize daha özgür, huzurlu bir Türkiye'yi inşa etme sözü verdik. Vaatlerimizi tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz.

Dicle'nin Fırat'ın doğusunda kuzularımızı çakallara yedirtmeyeceğiz.

AK Parti'nin değerlerinde siyaset fitne yarışı değildir, ikbal kapısı değildir.

18 yıllık yolculukta nefesi kesilenler, hırslarının ve kibirlerinin kurbanı olanlar çıktı.

Bugün yol boyunca binlerce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl karşıladığını gördük. Bundan sonra da bu birliğimiz dayanışmamız gurura mahkum olmadan ilerleyecek.

Fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. Bizim için asıl olan Allah'ın rızası, milletin hayır duasıdır.

Kağıt üzeride üyemiz gözümüz gönlünü bizden ayırmışsa onları ayıklamaktan da çekinmemeliyiz.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönem hedeflerimize ulaştığımız bir dönem olacaktır
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok'
Korkunç olayda yeni gelişme! 5 polis açığa alındı
Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi