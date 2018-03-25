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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 14:00 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, "2019’da inşallah Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız" dedi.

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları:

    Metal yorgunluğu var bunu aşmamız lazım dedim. Elhamdülillah Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içine girdik. Buna Diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız?

    Ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'yüzde 40 oy almazsak istifa ederim' demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık.

    'EN YÜKSEK OY ORANLARIYLA TANIŞTIRACAĞIZ'

    Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi hareket eden bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir siyasi parti değil, bu bir dava.

    2019’da inşallah Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız, ümmetin milletin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız.

    Bu yıl sonuna doğru İstanbul’da havalimanımızın ilk etabı bitiyor. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan bu havalimanı ile birlikte dünyada bir ya da ikinci sırada olan havalimanı olacak. Buralara yan gelip yatarak gelmedik.

    Bizim şansızlığımız CHP gibi bir ana muhalefetin olmasıdır. Bir ara gündemleri Gazi Mustafa Kemal’in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Ardından Atatürk’ün askeri mi yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Merhum Mustafa Kemal’in partisini Pensilvanya’nın kuklasına çevirdikleri halde günlerce bunu konuştular. İçlerindeki marjinalleri rahatsız etmeyecek ortaya karışık bir karar vardılar.

    Ey Kılıçdaroğlu. Ben sana söyleyeyim İnönü merhum Gazi Mustafa Kemal’den sonra partinizin başına geçtiğinde ilk yaptığı işlerden biri Türk Lirası’ndan Atatürk’ün resmini, kaldırıp kendi resmini oraya koymuştur. Bitmedi bütün devlet dairelerinden Atatürk’ün posterini kaldırıp kendi resmini yerleştirmiştir. Bitmedi posta pullarından Atatürk’ün resmini kaldırıp kendi resmini koydu. Ey Kılıçdaroğlu bunlardan haberin var mı?

    Doğu Guta’dan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Diyor ki, 'Ne olur Sayın Cumhurbaşkanım Afrin’de attığınız adımları Doğu Guta’da da atın.' 'Artık' diyor, 'bizim dayanma gücümüz kalmadı' diyor. '250 bin kişilik Doğu Guta’da 20 bin kişi kaldı. Bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil' diyor. Ama bu Bay Kemal gibilerin çark etmekte üstlerinde yok.

    '3747 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

    Bir gece öncesine kadar Afrin’e girmeyelim diyenlerin daha sonra arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletime bırakıyorum. Afrin düştü bu sefer kalktılar Genelkurmay’a tebrik göndermeye. Sizin ufkunuz yok ufkunuz. Bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum. Artık krediyi tamamen tükettiler. Afrin’de salona girerken aldığım son rakam şu: 3747 terörist etkisiz hale getirildi.

     

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    Etiketler: Giresun , Recep Tayyip Erdoğan , gündem
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