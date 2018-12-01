Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı. Erdoğan, "Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." dedi.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Görüşmenin başında kısa bir açıklama yapan Erdoğan, sözlerine mevkidaşı Putin'e teşekkür ederek başladı.
Erdoğan, "G20 marjında bir araya gelmek beni son derece mutlu etti. Bu ara hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. Bizler görüşürken arkadaşlarımız bir araya geldiler." ifadesini kullandı.
BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk akımıyla ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. Bu arada İdlib ile ilgili olarak İstanbul'daki dörtlü zirve çok çok büyük önem arz etti. Tabii atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum." diye konuştu.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Erdoğan ve Putin'in TSİ 17.25'te başlayan görüşmesi devam ediyor.
TRUMP İLE İKİNCİ GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin ardından Arjantin'de devam eden G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump ile bu akşam 20.20'de ikinci kez görüşecek.
Erdoğan'ın bu görüşmesinin ardından Japonya ve İngiltere başbakanları ile de görüşeceği bildirildi.
Ayrıntılar az sonra...
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