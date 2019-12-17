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Gündem
AA
17.12.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Erdoğan'a, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki temaslarına devam etmek üzere sergi alanından ayrıldı.

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

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