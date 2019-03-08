CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¶beklitepe Ã–ren Yeri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

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Anadolu sayÄ±sÄ±z tarihi eserine bir yenisini ekliyor.

GÃ¶beklitepe insanlÄ±k tarihinin yeniden yazÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir eser.

GÃ¶beklitepe Anadolu'daki medeniyet kÃ¶klerinin derinliÄŸini gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan referans durumundadÄ±r.

Buradaki bulgular insanÄ±n dÃ¼nyadaki asÄ±l varlÄ±k gayesine Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ delillerle Ä±ÅŸÄ±k tutuyor.

GÃ¶beklitepe'nin nasÄ±l ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler az Ã¶nce verildi.Â

GÃ¶beklitepe'nin Ã¼lkemize kazandÄ±rÄ±lmasÄ± titiz bir Ã§alÄ±ÅŸmayla olmuÅŸtur.

2011 UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± GeÃ§ici Listesi'ne giren GÃ¶beklitepe nihayet geÃ§en yÄ±l kalÄ±cÄ± listeye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ãœzerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu topraklarÄ±n eÅŸi bulunmaz medeniyetlerin beÅŸiÄŸi olduÄŸu zamanla anlaÅŸÄ±lacak.

Bizim Ã¼lkemiz aÃ§Ä±k hava mÃ¼zesidir. Ã‡ok yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ortaya konulmasÄ± lazÄ±m.

1986'ya kadar burada ne olduÄŸu tam olarak anlaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tarihte bir Ã§iftÃ§imizin tarlasÄ±nda bulduÄŸu heykelle ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Eserleri bulmak gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karmak kadar tanÄ±tmak da Ã¶nemlidir.

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CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, GÃ¶beklitepe Ã–ren Yeri Resmi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, tÃ¶ren Ã¶ncesi Ã–ren Yeri'nde incelemelerde bulunup arazinin eski sahibi 66 yaÅŸÄ±ndaki Mahmut YÄ±ldÄ±z ile fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler inanÄ±yorum ki dÃ¼nya kamuoyuna Ã§ok ama Ã§ok tesir edecek ÅŸekilde yansÄ±yacaktÄ±r.

Bu tarz projelerde eserleri bulmak, ortaya Ã§Ä±karmak kadar tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yapmak da Ã§ok Ã¶nemlidir.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 100-150 sene bile mazisi olmayan eserlerin nasÄ±l Ã§ekim merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruz. DÃ¼n buraya 'bin kadar ziyaretÃ§i geldi' dediler. Bir gÃ¼nde bin kiÅŸi geliyorsa bu binler olacaktÄ±r. Yazla baharla birlikte Ã§ok daha fazla olacaktÄ±r.

Bizim Ã§ok geniÅŸ bir turizm potansiyelimiz bulunuyor. Ãœlkemize gelen turist sayÄ±sÄ±nÄ± 46 milyona Ã§Ä±kardÄ±k. GÃ¶beklitepe gibi gerÃ§ekten Ã¶zel ve Ã¶nemli bir hazinemizi Ã§ok iyi deÄŸerlendirmeliyiz.

Hedefimiz bu yÄ±l 50 milyon turisti geride bÄ±rakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaÅŸmak. Bunu baÅŸaracaÄŸÄ±z.

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...