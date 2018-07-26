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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün ipi İslam düşmanlarının elindedir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün ipi İslam düşmanlarının elindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yıldır hizmet, himmet, eğitim, diyalog, hayır gibi kavramları kullanarak devlete ve topluma sızan bu yapının ipi İslam düşmanlarının elindedir. Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderleri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz." ifade ederek, "Biz Afrikalının da, Filistinlinin de, Bosnalının da, Suriyelinin de, Arakanlının da Türkistanlının da yanındayız." dedi.

Erdoğan, "Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır. Asıl gayesi birbirimize kırdırmak olan bu örgütlere karşı uyanık olmalıyız." dedi.

Erdoğan, FETÖ'nün ipinin İslam düşmanlarının elinde olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir." dedi.

"GEREKEN ADIMLARI ATTIK, ATIYORUZ VE ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney Afrika'da da bu yapının fitne yuvalarının kapatılması için gereken adımları attık, atıyoruz ve atacağız. FETÖ'nün, Güney Afrika'da özellikle eğitim kurumları üzerinden Müslümanları kendi yanına çekmeye çalıştığının farkındayız." dedi.

 

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