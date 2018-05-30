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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı

    DHA
    30.05.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin açılışını yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtuluş ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Erdoğan, cami ve türbede bir süre incelemelerde bulundu.  Kur'an-ı Kerim'in okunduğu açılışta İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz başta Fatih Sultan Mehmet ve şehitler için dua etti.  Duaların ardından kurdeleyi kesen Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti.  Daha sonra beraberindekilerle türbeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

     

    Etiketler: fatih sultan mehmet türbesi , açılış , gündem
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