CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani düzenlerini sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar'
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Konya'da Åžeb-i Arus ProgramÄ±'nda konuÅŸtu. "Hz. Mevlana bundan 745 sene Ã¶nce sonsuzluÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±." diyen ErdoÄŸan, "Modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda Suriye'deki savaÅŸtan da bahseden ErdoÄŸan, "1 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katledildiÄŸi Suriye'de, Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nÄ±n 745. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus ProgramÄ±'nda konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, "AsÄ±rlardÄ±r bilim aÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n mesken tuttuÄŸu Ä°slam ÅŸehirlerine bugÃ¼n DEAÅž, PKK, FETÃ–, Boko Haram, eÅŸ Åžebab gibi proje Ã¶rgÃ¼tler musallat oldu. Ã–ldÃ¼rmekten, katletmekten yakÄ±p yÄ±kmaktan baÅŸka hiÃ§bir kutsalÄ± olmayan bu modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile hayat damarlarÄ±mÄ±za hamle yapÄ±yor." dedi.
ErdoÄŸan, "Bir milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n katledildiÄŸi Suriye'de hala Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak, meÅŸrep ve mezheplerimiz Ã¼zerinden bizi birbirimize kÄ±rdÄ±rarak birileri ÅŸeytani dÃ¼zenlerini idame ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, SelÃ§uklu Kongre Merkezi'nde gerekleÅŸtirilen "Selam Vakti BuluÅŸmalarÄ±" akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yanÄ±na gelen bir Ã§ocukla sohbet etti, fotoÄŸraf Ã§ektirdi.
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
Hz. Mevlana 'Bana elveda demeyin. Benim Ã¶lÃ¼mÃ¼m tohumun topraÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gibidir.' diyor.
TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Åžeb-i Arus'u mÃ¼barek olsun diyorum.
Åžeb-i Arus merasimlerinin dÃ¼zenlenmesinde katkÄ±sÄ± bulunan kardeÅŸlerime de teÅŸekkÃ¼r ediyorum.
Hz. Mevlana bundan 745 sene Ã¶nce sonsuzluÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±.
Hz. Mevlana 66 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nde 66 bin beyitten fazla ÅŸiiri, 2 binden fazla rubaiyi sÄ±ÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸ bir gÃ¶nÃ¼l eridir.
Â
Hz. Mevlana bu topraklarÄ±n yeniden diriliÅŸine vesile olmuÅŸtur.
Hz. Mevlana'yÄ± taze tutan sÄ±r aÅŸktÄ±r, sevgidir. O kendi ifadesiyle Allah'a ulaÅŸacak birÃ§ok yol varken aÅŸkÄ± seÃ§miÅŸtir.
Dil, din, Ä±rk, coÄŸrafya farklÄ±lÄ±klarÄ± Hz. Mevlana'yÄ± arayÄ±p bulmasÄ±na engel olmamÄ±ÅŸtÄ±r.
Hz. Mevlana karamsarlÄ±k bulutlarÄ±nÄ±n ufuklarÄ± kapladÄ±ÄŸÄ± MoÄŸol istilasÄ±nÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nemde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r.
1 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katledildiÄŸi Suriye'de, Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor.
AsÄ±rlardÄ±r ilim aÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n mesken tuttuÄŸu Ä°slam ÅŸehirlerini bugÃ¼n DEAÅž, FETÃ–, PKK, Boko Haram gibi Ã¶rgÃ¼tler istila etti.
Modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Â
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle