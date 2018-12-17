CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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17.12.2018 - 20:02, Son GÃ¼ncelleme:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani düzenlerini sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar'

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: 'FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani düzenlerini sürdürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Konya'da Åžeb-i Arus ProgramÄ±'nda konuÅŸtu. "Hz. Mevlana bundan 745 sene Ã¶nce sonsuzluÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±." diyen ErdoÄŸan, "Modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda Suriye'deki savaÅŸtan da bahseden ErdoÄŸan, "1 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katledildiÄŸi Suriye'de, Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nÄ±n 745. Vuslat YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ Åžeb-i Arus ProgramÄ±'nda konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "AsÄ±rlardÄ±r bilim aÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n mesken tuttuÄŸu Ä°slam ÅŸehirlerine bugÃ¼n DEAÅž, PKK, FETÃ–, Boko Haram, eÅŸ Åžebab gibi proje Ã¶rgÃ¼tler musallat oldu. Ã–ldÃ¼rmekten, katletmekten yakÄ±p yÄ±kmaktan baÅŸka hiÃ§bir kutsalÄ± olmayan bu modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile hayat damarlarÄ±mÄ±za hamle yapÄ±yor." dedi.

ErdoÄŸan, "Bir milyon MÃ¼slÃ¼manÄ±n katledildiÄŸi Suriye'de hala Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n mÃ¼cadelesini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak, meÅŸrep ve mezheplerimiz Ã¼zerinden bizi birbirimize kÄ±rdÄ±rarak birileri ÅŸeytani dÃ¼zenlerini idame ettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, SelÃ§uklu Kongre Merkezi'nde gerekleÅŸtirilen "Selam Vakti BuluÅŸmalarÄ±" akÅŸam yemeÄŸine katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yanÄ±na gelen bir Ã§ocukla sohbet etti, fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

Hz. Mevlana 'Bana elveda demeyin. Benim Ã¶lÃ¼mÃ¼m tohumun topraÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ gibidir.' diyor.

TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n Åžeb-i Arus'u mÃ¼barek olsun diyorum.

Åžeb-i Arus merasimlerinin dÃ¼zenlenmesinde katkÄ±sÄ± bulunan kardeÅŸlerime de teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Hz. Mevlana bundan 745 sene Ã¶nce sonsuzluÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± araladÄ±.

Hz. Mevlana 66 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nde 66 bin beyitten fazla ÅŸiiri, 2 binden fazla rubaiyi sÄ±ÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸ bir gÃ¶nÃ¼l eridir.

Â 

Hz. Mevlana bu topraklarÄ±n yeniden diriliÅŸine vesile olmuÅŸtur.

Hz. Mevlana'yÄ± taze tutan sÄ±r aÅŸktÄ±r, sevgidir. O kendi ifadesiyle Allah'a ulaÅŸacak birÃ§ok yol varken aÅŸkÄ± seÃ§miÅŸtir.

Dil, din, Ä±rk, coÄŸrafya farklÄ±lÄ±klarÄ± Hz. Mevlana'yÄ± arayÄ±p bulmasÄ±na engel olmamÄ±ÅŸtÄ±r.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Hz. Mevlana karamsarlÄ±k bulutlarÄ±nÄ±n ufuklarÄ± kapladÄ±ÄŸÄ± MoÄŸol istilasÄ±nÄ±n olduÄŸu bir dÃ¶nemde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±r.

1 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n katledildiÄŸi Suriye'de, Suriye'nin baÅŸÄ±ndaki zat yerini korumanÄ±n gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasÄ±na destek veriyor.

AsÄ±rlardÄ±r ilim aÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n mesken tuttuÄŸu Ä°slam ÅŸehirlerini bugÃ¼n DEAÅž, FETÃ–, PKK, Boko Haram gibi Ã¶rgÃ¼tler istila etti.

Modern dÃ¶nem haramileri tÃ¼m Ã§irkeflikleri ile farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Â

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: FarklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kaÅŸÄ±yarak ÅŸeytani dÃ¼zenlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

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