Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'i eğitim başkenti ilan ediyoruz

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece eser kazandırmıştır, sadece hizmet vermiştir. Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de teminatı AK Parti’dir. 16 yıldır terör örgütleri ve onları destekleyenler dışında hiç kimse incitilmemiştir.



"GENÇLERİMİZİN DEYİMİYLE İFADE EDEYİM..."

İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Birlikte, beraber, kardeşçe. Kardeşlerim bizim diğer adaylardan, diğer partilerden farkımız ne biliyor musunuz? Biz size yaptıklarımızı anlatıyoruz. Milletimize ve şehirlerimize kazandırdıklarımız en büyük referansımızdır. Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi sizlerin takdirine sunuyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor. Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim, ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Emin olun biz olmasak kürsüde söyleyecek söz… Biz de latife olsun diye arada onlara takılmıyor değiliz. Ama bizim asıl meselemiz yaptığımız ve yapacağımız işlerdir.



"BÜYÜKŞEHİRİ DE ALACAĞIZ"

Eskişehir’e üçüncü devlet üniversitesini de kazandırıyoruz. Eskişehir Devlet Hastanesi’ni de kurduk. 33 bin kişilik yeni stattan memnun musunuz? Halep oradaysa arşın Eskişehir’de. İnşallah millet bahçesini yapıyoruz. Biz aldatan olmadık, biz icraatçıyız icraatçı. Tek isteğim var belediyelerde hepsini topladınız. Büyükşehiri alamadık. İnanıyorum martta inşallah büyükşehiri de alacağız. Çünkü bunlardan bir şey olmaz. Bunların Eskişehir’de ne yaptığı belli. Bizim de ne yaptığımız belli. Eskişehir’e yapacağımız proje, ihale ve arsa aşamasında olan toplam 11 tesisimiz var. TOKİ kanalıyla 9827 konut projesini hayata geçirdik.

Eskişehirli çiftçilerimize son 16 yılda toplam 1,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Verdiğimiz 1,2 katrilyon liralık teşviklerden 4800 işveren yararlandı.

"ESKİŞEHİR'İ TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BAŞKENTİ İLAN EDİYORUZ"



Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ediyoruz. Üniversiteleriyle, ilköğretimden liseye kadar her kademedeki eğitim kurumlarıyla Eskişehir’e böyle bir unvan yakışır dedik.

Gençler bütün bu icraatları anlatmanız lazım. Bir çok şeyi bilmiyorlar. Bu iş havada tavada olmaz. İddiamız Türkiye’yi dünyanın en büyük iki ekonomisinden biri haline getirmek. Önümüzdeki Türkiye’yi iki kat daha büyüttüğümüzde ülkemizi dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefimize sokuyoruz. Gençlere bunu anlatın bunu. Bay Kemal anlamaz, Bay Muharrem anlamaz. Ne diyor 7,4 büyümeden sizin cebinize girdi mi? Adam büyüme tanımını anlamamı. Bunları neyle veriyoruz, hızlı tren neyle yapılıyor, sağlık yatırımları yapılıyor, büyüme olmasa tarımda bu destekler verilebilir mi?

Ne diyor Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Bay Muharrem bak sana bir şey söyleyeyim. Dünyada Tesla şu an bir numara. Elon beni ziyaret ediyor, gerekirse ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye. Adam bu işleri biliyor, kiminle yapılacağını da biliyor. Herhalde gelip seni ziyaret edecek hali yok.



"ASIL KEK BUNLARA DENİR... ARTIK BU KADAR GEYİK YETER"

Aşıdan tıbbi cihazlara kadar her alanda ülkemizi küresel marka haline getirme derdindeyiz. Seçim beyannamemizde bunlar gibi tam 146 seçim vaadi var. Peki ana muhalefetin adayı ne yapıyor. 146 vaadimiz içinden sadece millet kıraathanelerindeki keklere takılmışlar. Asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter.

Ben buradan sorular sorayım da onlara cevap versin. Acaba bu zat ülkemizin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor.



"BEN FETÖ'CÜLERİN APOLETLERİNİ SÖKTÜM"

Askerlerimize komutanlarımıza hakaretlerinden ne düşündüğünü anladık. Ne diyor ‘göreve geldiğimde apoletlerini sökeceğim.’ Ya bir kere milletim sana o yetkiyi vermeyecek. Burası bir hukuk devleti.

Bu millet sana o apoletleri sökme yetkisi vermeyeceği gibi Metin Temel Paşa’ya o apoletleri taktı. Ne diyor ‘Erdoğan söktü’ diyor. Ben FETÖ’cülerin apoletlerini söktüm.



İSTİHBARATTAN ALDIĞIM BİLGİ...

Diyarbakır’da dün bir miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada. Mesela FETÖ ile mücadele ve bu ihanet çetesinin ele başının Türkiye’ye iadesi için ne düşünüyor?

Bunlar kimden yana olduklarının yanında değil. Bunlar kayış attılar. Bunlar yalanı söyler, iftirayı atar sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını dönerler.

"DEMİRTAŞ İLE NE KONUŞTUKLARINI ANLATIR DA ÖĞRENİRİZ"

Mesela bu zat ülkemizin güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör koridoru için ne düşünüyor. Gerçi biz bu terör koridorunı her yerinden delik deşik ettik. Belki bu zat Edirne’de Selahattin Demirtaş ile ne konuştuklarını da anlatır da öğreniriz.

Mesela bu zat Kudüs hakkında, İsrail’in bölgeyi kana bulayan politikaları hakkında ne düşünüyor. Dünya Erdoğan’ın ne düşündüğünü biliyor. One minute diyen, dünya beşten büyüktür diyen Erdoğan’ın ne dediğini biliyor. Mesela bu zat S-400 sistemleri hakkında, F-35 projesindeki sıkıntılar hakkında, savunma sanayii projelerimizin engellenmeye çalışılması hakkında ne düşünüyor.

Kıraathane dedim, kıraathane için kumarhane dedi. Kıraathane okuma evidir. Gençlerimizi malum yanlışlıkların olduğu internet kafelerden kurtaralım istiyoruz. Bunların böyle bir dertleri var mı? Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Eskişehir’e de yakışır mı? Buralarda çay, kahve var. Kek var, hatta çorba da var. Ama burada tatar böreği de yapabiliriz. Bir köşesinde de onu yapabiliriz.

"BUNLARIN HAYATI YALAN..."

Televizyon programında bir rektörümüze iftira atıyor FETÖ’cü diyor. Biraz sonra rektör değil dekan diyor. Neresi bu Milli Savunma Üniversitesi. Rektörümüz yayına girmek istiyor. Rektör değil dekanmış diyor. Biraz sonra dekan yayına bağlanmak isteyince ya üstüme bu kadar niye geliyorsunuz diyor. Bunları hayatı yalan. Bilmediğin konu hakkında insanların niye vebaline giriyorsun.