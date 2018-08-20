CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ekonomimize saldÄ±rÄ±nÄ±n, bayraÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±dan hiÃ§bir farkÄ± yoktur

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Serpil KIRKESER - Ä°stanbul (DHA)
20.08.2018 - 11:02, Son GÃ¼ncelleme:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Ekonomimize saldÄ±rÄ±nÄ±n, bayraÄŸÄ±mÄ±za saldÄ±rÄ±dan hiçbir farkÄ± yoktur

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CUMHURBAÅžKANI Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ekonomimize yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n doÄŸrudan ezanÄ±mÄ±zÄ± ve bayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±dan hiÃ§bir farkÄ± yoktur. AmaÃ§ aynÄ±dÄ±r. AmaÃ§ TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk milletini dize getirmek, esir almaktÄ±r" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Ekonomimize yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n, doÄŸrudan ezanÄ±mÄ±za ve bayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan hiÃ§bir farkÄ± yoktur. AmaÃ§ aynÄ±dÄ±r. AmaÃ§, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk Milletini dize getirmektir, esir almaktÄ±r. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasÄ±ndansa boynunun vurulmasÄ±nÄ± tercih eden bir milletiz" dedi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kurban BayramÄ± nedeniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ mesaj yayÄ±nladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan mesajÄ±na, tÃ¼m islam aleminin bayramÄ±nÄ± kutlayarak baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan, "Rabbimizin mÃ¼jdesi olan Kurban BayramÄ±'nÄ±n rahmet ve bereketinin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zdan kurtuluÅŸumuza vesile olmasÄ±nÄ± diliyorum. Â TÃ¼rk Milleti, iyi gÃ¼nde de, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yÃ¼rek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yÄ±ldÄ±r ayakta kalmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r. Â Nitekim, son yÄ±llarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her saldÄ±rÄ±yÄ±, her darbe giriÅŸimini, her tuzaÄŸÄ± bu sayede bertaraf ettik. Â Hamdolsun, bugÃ¼n de milletimiz aynÄ± erdemli tavrÄ± gÃ¶steriyor. Kurban BayramÄ±mÄ±zÄ±n hemen ardÄ±ndan 947'nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ bizzat yerinde idrak edeceÄŸimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere gÃ¶ÄŸÃ¼s germiÅŸ bir milletiz. Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n sembolleri olan ezanÄ±mÄ±za ve bayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik her saldÄ±rÄ±ya aynÄ± azim, kararlÄ±lÄ±k ve dirayetle karÅŸÄ±lÄ±k verdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta 96. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ne ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z 30 AÄŸustos Zaferi de, vatanÄ±mÄ±za sahip Ã§Ä±kma irademizin tezahÃ¼rlerinden biriydi" dedi.

"EZANIMIZA VE BAYRAÄžIMIZA YÃ–NELÄ°K SALDIRILARDAN HÄ°Ã‡BÄ°R FARKI YOKTUR"Â 

DÃ¶viz kurlarÄ±ndaki dalgalanmaya deÄŸinen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan , "15 Temmuz'da, maziden atiye kurduÄŸumuz kÃ¶prÃ¼yÃ¼ ve coÄŸrafyamÄ±zdaki bin yÄ±llÄ±k varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± canÄ±mÄ±z pahasÄ±na koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha gÃ¶sterdik. Ekonomimize yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n, doÄŸrudan ezanÄ±mÄ±za ve bayraÄŸÄ±mÄ±za yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lardan hiÃ§bir farkÄ± yoktur. AmaÃ§ aynÄ±dÄ±r. AmaÃ§, TÃ¼rkiye'yi ve TÃ¼rk Milletini dize getirmektir, esir almaktÄ±r. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasÄ±ndansa boynunun vurulmasÄ±nÄ± tercih eden bir milletiz. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle, iÃ§imizdeki ihanet Ã§eteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla Ã§Ã¶kertemedikleri TÃ¼rkiye'yi, dÃ¶viz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± pek yakÄ±nda gÃ¶receklerdir. Â Allah'Ä±n izniyle, Ã¼lkemiz bunlarÄ±n hepsinin de Ã¼stesinden gelecek gÃ¼ce, imkana, dirayete sahiptir. Â Yeter ki biz bir olalÄ±m, iri olalÄ±m, diri olalÄ±m, kardeÅŸ olalÄ±m, hep birlikte TÃ¼rkiye olalÄ±m. Â Bu vesileyle, Hac farizasÄ±nÄ± yerine getirmek iÃ§in mÃ¼barek topraklarda bulunan kardeÅŸlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasÄ±nÄ± Rabbimden niyaz ediyorum."Â 

"TÃœM KARDEÅžLERÄ°MDEN TRAFÄ°K KURALLARINA HARFÄ°YEN UYMALARINI Ä°STÄ°YORUM"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mesajÄ±nÄ± ÅŸu ifadelerle tamamladÄ±: "Filistin'den Suriye'ye, GÃ¼ney Asya'dan TÃ¼rkistan'a kadar dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok yerinde zulÃ¼m altÄ±nda inleyen tÃ¼m mazlumlarÄ±n kurtuluÅŸu iÃ§in Rabbimize dua ediyorum. Â AraÃ§larÄ±yla yollara Ã§Ä±kan tÃ¼m kardeÅŸlerimden dikkatli olmalarÄ±nÄ±, hÄ±z sÄ±nÄ±rlarÄ±na riayet etmelerini, emniyet kemerlerini takmalarÄ±nÄ±, uykusuz direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§memelerini; velhasÄ±l trafik kurallarÄ±na harfiyen uymalarÄ±nÄ± istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasÄ±na bÃ¼rÃ¼ndÃ¼rmemek iÃ§in, lÃ¼tfen hepimiz Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸenleri yapalÄ±m"Â 

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