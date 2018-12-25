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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)
25.12.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kentte büyük sevinç var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kentte büyük sevinç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesi Şanlıurfa’da sevinç yarattı. Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, kararın kent ve bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu kararla büyük sevinç yaşıyoruz. 2019 yılında Şanlıurfa’nın turist akınına uğrayacağına inanıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını bugün 'Göbeklitepe Yılı' ilan ettiklerini duyurdu. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa, alınan karar ile büyük sevinç yaşattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar
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Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabri Dişli, kararın kendilerini çok sevindirdiğini ve 2019 yılında tarihin sıfır noktası olarak tanımlanan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'ye turist akını olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi bizleri çok sevindirdi. Bu ilanla birlikte Şanlıurfa turist akınına uğrayacaktır. Buraya gelen turistler, geri döndüğünde tekrar bize turist gönderecekler. Bu fırsatı bizler iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bacasız fabrika dediğimiz turizm için derhal eksikliklerin giderilmesi için önlem almamız gerekiyor. Kentimiz ve ülkemiz adına böyle bir dünya mirasının Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme alınması ve 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi büyük bir fırsattır. 2019 'Göbeklitepe Yılı'nı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kentte büyük sevinç var

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu ve 2019 yılının Göbeklitepe yılı olması nedeniyle çok sevinçli olduğunu vurgulayarak, “Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe 2018 yılımız çok güzel geçti. Sene başında hedefimiz 1 milyondu. Göbeklitepe’nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası asıl listesine geçtikten sonra Göbeklitepe’ye olan ilgi, meraktan dolayı insanlar kışın da Şanlıurfa’ya gelmeye başladılar. O bakımdan önceki yıllarla karşılaştırdığımızda kış şu anda önceki yıllara oranla iyi. Şu anda hem turist rehberi isteyen acenteler olsun hem de bireysel gruplar geliyor. Bireysel gruplar da kış olmasına rağmen Göbeklitepe’den dolayı Urfa’ya geliyorlar. Birinci geliş amaçları Göbeklitepe’dir. Göbeklitepe’den sonra misafirlerimizin en çok görmek istediği yer Harran. Daha sonra Halfeti, Urfa’nın tarihi sokakları, Balıklıgöl, Eyyüp Peygamber makamı geliyor. Özellikle Şanlıurfa sıra gecesi insanların ilgisini çekiyor. Bu anlamda 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kentte büyük sevinç var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden turizmci Ali Doney de turizm sezonunda kente yönelik uçak sefer sayılarının artırılması gerektiğini kaydetti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kentte büyük sevinç var

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