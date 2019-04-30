Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ticaret Bakanlığımızın tüm birimlerinin genel bir muhasebe yapma imkanı elde ettiğini görüyorum. Bu Türkiye’nin ticari potansiyelinin harekete geçirilmesi bakımından aslında çok önemli bir kazanım. Ben özellikle ticaret ateşelerimizi yurt dışındaki misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Oralardaki bütün bu girişimleri, gerek onların yatırımlarının ülkemize getirilmesi noktasında üstlendiğiniz misyonun çok çok önemli olduğunu düşünürüm.

‘SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIYLA ENGELLERİ KALDIRDIK’



Türkiye olarak son 17 yılda tarihi reformlara, rekorlara imza attık. Bu süreçte Türk ekonomisinde ciddi bir paradigma değişikliğine gittik. Daha önce münasebetlerimizin sınırlı kaldığı bölgelere önem verdik. Afrika ve Latin Amerika açılımları sayesinde hem yerleşik kalıpları kırdık hem de toplumumuzdaki ön yargıları değiştirdik. Merhum Özal’ın yaptığı gibi işadamlarımızla çoğu cumhuriyet tarihimizde ilk olan ziyaretler düzenledik. Müteşebbislerimizin yeni pazarlara açılmasını temin ettik. Yeri geldi firmalarımızın alacaklarının tahsilini sağladık. Kimi zaman gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için uğraştık. Kimi zaman serbest ticaret anlaşmalarıyla engelleri kaldırdık.

Bunun yanında dış politikada ve uluslararası ticarette ülkemize avantaj sağlayacak yeni kurumlarımızı ele aldık. Bugün devlet olarak yurt dışında sadece diplomat ve ateşelerimizle varlık göstermiyoruz. TİKA ofisleriyle, AFAD’ımızla, AA ile, THY ile DEİK ile farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine ulaşıyor ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz.

‘160 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK’



Bu sabah örneğin; Savunma Bakanlığımızın çok önemli bir adımın attık. O da IDEF 2019 Savunma Sanayi fuarının açılışını yaptık. Çok ama çok katılımın olduğu bütün yerli Türk savunma sanayicisinin eserlerinin sergilendiği açılışı yaptık. Katılım gayet yüksek ve bütün bu katılımları gerçekleştiren ülkelerin heyecanını gördüm. Ama bunlar geçmişte yoktu. Eğer bunlar olmasaydı biz terörle böyle mücadele edemezdik. İşte bu ayın başından şu ana kadar yaklaşık 160 teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine gireceğiz dedik ve şu anda inlerine giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

Devlet olarak bunu yapmaya mecburuz. Çünkü Türkiye’nin dört bir yanı huzur içinde olmalı. Ve yatırımcı rahatlıkla gelip yatırımlarını yapabilmeli. Ama bunları siz pazarlayacaksınız. Bizim 6 tane teşvik bölgemiz var. Diyarbakır’da da Van’da da Kars’ta da gidip yatırımını yapabilecek. Terör olursa buraya yatırımcı gelir mi? Gelmez. Ama bunlar ortadan kalktığı zaman teşvik çok yüksek olduğu için yatırım da oraya çok farklı şekilde gelecektir.

‘TARİHİMİZİN EN YÜKSEK İLK ÇEYREK İHRACATINA İMZA ATTIK’



Türkiye’nin yeni vizyonunun ete kemiğe büründüğü alan dış ticarettir. 2019 yılının ilk üç ayında ihracatımız yüzde 3,3 artış göstermiş, ithalatımız ise yüzde 21,5 oranında azalmıştır. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 5,5’luk artışla 169,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Seçim atmosferine rağmen tarihimizin en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attık.

Türkiye 2018 yılında 168 milyar dolarlık mal ihracatına ilave olarak, 48,5 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaparak önemli bir başarı yakalamıştır. Artık dünyanın dört bir köşesine sadece ürünlerimizi satmıyoruz. Ayrıca dizilerimizi, sinema filmlerimizi, sağlık hizmetlerimizi ihraç ediyoruz. Öyle ki bugün 350 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dizi film ihracatında ABD’nin arkasından ikinci sırada bulunuyoruz. Müteahhitlik hizmetlerinde dünya ikincisiyiz.

İlk iki ayda yabancı turist sayımızda yüzde 7,4’lük bir artış oldu. Yaz ayları geldikçe bu sayılar hiç şüphesiz daha da artacak. Bir taraftan işsizliği de aşağı çekecek. İnşallah 2019 yılında 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza ben inanıyorum.



‘ÖNÜMÜZDE 4 YILLIK KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ VAR’



Bakıyorsunuz senenin ortasında artık Batının futbol takımları buraya kampa geliyorlar. Geçmişte böyle şeyler yoktu. Burada kampı yapıyor, tekrar ülkesine dönüyor. Bunların hepsi kazanım olduğu kadar tanıtım. Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaşmamız için önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. Bu dönemi en güzel, en verimli şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizi, cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz.

2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını 2021'e geldiğimizde yüzde 2,6'ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. Büyümemizi 2021 yılına geldiğimizde yeniden yüzde 5'in üzerine çıkarmakta kararlıyız.



Sahada olan bitenden açılan önemli ihalelerden sizlerin muhakkak haberdar olmanız gerekiyor. Terör örgütlerinin destekleyenler dışında kapılarınız tüm iş adamlarına açık olmalıdır. Sizlerden firmalarımız arasında asla ayrım yapmamanızı hepsini sahip çıkmanızı rica ediyorum. Her bir ticaret müşavirimiz iş adamlarımıza bulunduğunuz ülkelerde rehberlik edeceklerdir.



Görev yaptığınız ülkelere döndüğünüz zaman o ülkelere bizim selamlarımızı iletmenizi istiyorum.