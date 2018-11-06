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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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06.11.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 10 milyon fidan toprakla buluşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 10 milyon fidan toprakla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlatıyoruz. Hayata geçirilen bu proje sayesinde 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Hayırlı olsun.

"HER ÖĞRENCİMİZİN BİR FİDANI OLMASI SAĞLANIYOR"

Böylece her öğrencimizin bir fidanı olması sağlanıyor. Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum.

"BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Geride bıraktığımız son 2 asra baktığımızda insanın toprakla, tabiatla, çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve bizati kendisiyle kurduğu ilişkinin mahiyetinde büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Sanayileşme ve modern teknoloji, hiç olmadığı kadar insana güç vermiş, tabiata müdahale etme imkanı tanımıştır. Modern teknoloji ile aşılmaz denilen dağlar aşılmış, uzaklar yakın hale gelmiştir.

Bu yeni durum, modern insanın tabiatla geliştirdiği ilişkinin de kopmasına sebep olmuştur. Tabiat insanın gözünde artık şahsiyetini kaybetmiş, yaradanın hayatını idame ettirmek için kendisine verdiği bir emanet olmaktan çıkmıştır. 

"TABİAT İNSANIN ANASIDIR"

Kimi batılı yazarlar yaşanan bu anlam kaybını, "tabiat artık bir mabet değil bir fabrikadır" diye açıklıyorlar. Oysa, tabiat insanın evi, vatanı, hatta İbni Arabi'ye göre insanın anasıdır. Biz de bunun için toprağa 'toprak ana' diyoruz. İslam düşüncesinde tabiat şahsiyet sahibi Allah'ın yarattığı her şey gibi insana emanet edilmiş bir varlıktır. 

"DERELERİMİZ KURUMA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR"

Denizlerimiz kirlenirken, göllerimiz derelerimiz kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Dünya genelinde orman daha da azalıyor. Bakınız bugün çatışma ve savaşlardan sonra insanları yerlerini terk etmeye zorlayan sebeplerin başında çölleşme sorunu geliyor. Her yıl insanlık olarak 10 milyon hektardan fazla tarım arazisini kaybediyor, 5 milyon orman arazisini de tahrip ediyoruz. Yaklaşık 1 milyar insan yeterli beslenemiyor. Çok daha vahimi, yanlış toprak kullanımı nedeniyle 2035 yılına kadar küresel gıda üretiminin yüzde 12 azalması bekleniyor.

"BATIDA BİRİLERİ LÜKS İÇİNDE YAŞARKEN..."

Kutuplardaki buzulların hızla erimeye başlaması tüm insanlığı tehdit eden çevre sorunlarının habercisi olarak görülüyor. Şu an öyle bir büyüme stratejisi hakim ki bir ülkenin refahı, diğer ülkenin sefaletine dayanıyor. Batıda birileri lüks içinde yaşarken, milyarlarca insan canı, kanı ve sömürülen emeğiyle bu refahın bedelini ödüyor.

Kimi ülkeler refahlarına refah katarken, Somali'nin nehirleri kuruyor. Doğru düzgün hiçbir yer altı kaynağı olmayan devletler zenginleşirken, altın, elmas ve petrol rezervlerinin üzerinde yaşayan insanlar evlerine ekmek dahi götüremiyor.

"ADIM ATMAZSAK DÜNYA YAŞANILIR BİR YER OLMAKTAN ÇIKACAKTIR"

Batıdaki zengin yatlarına, spor arabalarına petrol taşıyan tankerlerin verdiği zararı, en çok çocuklarına rızk arayan Afrikalı balıkçılar hissediyor. Şu gerçeği artık hepimiz çok iyi kavramak zorundayız. Şayet önlem almazsak, şimdiden adım atmazsak, ilerde çocuklarımız çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Tabiata, çevreye, hayata dair bakış açımızı düzeltmezsek, bu dünya maalesef yaşanılır bir yer olmaktan tamamen çıkacaktır.

O meşhur Kızılderili sözünde dediği gibi "Bütün ağaçlar kesildiğinde, bütün hayvanlar avlandığına, hava solunamaz hale geldiğinde işte o zaman paranın yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız.

"16 YILDA YOĞUN ÇABA SARF ETTİK"

Bugün olduğu gibi elinizdeki bir fidanı dahi dikin. İşte ümmetiyle birlikte tüm insanlığa da son derece önemli bir miras bıraktı. Bizler de son 16 yılda ülkemizin orman varlığını güçlendirmek, sizlere daha güzel bir Türkiye bırakmak için yoğun çaba sarf ettik.

"BAL VE ŞEHİR ORMANLARI KURDUK"

Gezi olaylarında, çevreyi istismar etmek yerine ülkemize hizmet ettik. 21 milyon olan orman varlığımızı, bugün 22,3 milyon hektara ulaştırdık. Tabiat parkı sayımız 16'dan 243'e yükseldi. İlk defa bizim dönemimizde bal ve şehir ormanları kurduk. 

"TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELEDE DÜNYA LİDERİ"

16 yılda 4 milyar 70 milyon adet fidan diktik. İnşallah bu rakamı 7 milyara çıkartmayı hedefliyoruz. Sadece yeryüzündeki çölleşmeyle ilgili değil zihinlerdeki çölleşmeyle de mücadele ediyoruz. Denizlere, göllere ve barajlara erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, yaptığımız çalışmalarla bunu 154 milyon tona düşürdük. Türkiye erozyonla mücadelede dünya lideri. Ve orman alanını artıran nadir ülkelerden biridir. 

 

 

 

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