Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yeni bir takım oyunlar oynanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "son günlerde döviz kuru üzerinden yeni bir takım oyunlar oynanıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara sesleniyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
Son günlerde döviz kuru üzerinden yine birtakım oyun oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha da azgınlaşıyorlar.
ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ
Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.
KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANMASIN
Bu trenden inen bir daha bu trene binemez, kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı sanmasın, AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur.
Bay Kemal barajla göleti anlamaz, öyle bir kabiliyeti yok.
Uşak'a üniversiteyi biz yaptık.
Hızlı tren Uşak'ın ulaşımında devrim yapacaktır.
Unutmayın Uşak'ın kavgaya, çekişmeye değil, hizmete ihtiyacı var.
Bir yerde hükümet çalışmalarıyla belediye çalışmaları birbirini destekleyerek gitmezse şehir hedeflerine ulaşmakta zorlanır, ben bir belediyeciyim, İstanbul'u yönettim.
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