Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem konusunda en zayıf halka İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde düzenlenen toplantıda Erdoğan şunları söyledi:

Deprem konusundaki en zayıf halkamızın İstanbul olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalar bu tehlikenin bizi beklediğini gösteriyor.

1999’daki acıyı unutmuş değiliz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı esas amacı depreme dayanıksız bölgelerin yeniden yapılaşmasıdır.

Kaçınılmaz görünen deprem geldiğinde mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz yoktur.

Deprem araştırmaları konusunda Türkiye’yi Japonya gibi bu konuda zirveye çıkmış ülkeler seviyesine çıkarmakta kararlıyız.

FETÖ filan bütün bunların arkalarında olan yerler belli bunları biliyoruz.

Ülkemiz ekonomik saldırılara da maruz kaldı. Milletimizle bir olduk hepsinin üstesinden geldik.

Bu dönemde güzle şeyler de oldu. 15 Temmuz darbe girişimi milletimiz sayesinde başarısız oldu.

Yenikapı mitingi siyasi tarihimizde yepyeni bir dönemin kapısını açmıştır.

16 Nisan’daki halk oylamasında yönetim sistemi değişikliğini gerçekleştirdik.

Yeni yönetim sisteminin 3 Kasım 2019 tarihindeki seçimlerde yürürlüğe girmesi ön görülüyordu.

Biz siyasi hayatımızda hep seçim sürelerinin sonuna kadar kullanılmalarından yana olmuştuk.

Ancak iç ve dış siyasi askeri ekonomik gelişmelerin seyri bize bu süreyi mevcut sistemle devam ettirmenin ciddi maliyetleri olduğunu gösterdi.

Yoksa cumhurbaşkanı olarak önümde 1,5 daha sürem var.

Bu makamın hırslısı olsak 1,5 yıl daha devam ederdik.

Bütün bu sıkıntıların milletimize bir bedel ödeteceği endişesiyle bu adımı atalım dedik.

Ana muhalefet de madem bu kadar hodri meydan diyor buysun meydan.

Biz erken seçim lafını asla telaffuz etmiyorduk. Artık bu adamı atalık dedik. MHP’nin bu konudaki olumlu yaklaşımı nedeniyle kendileriyle daha önce bir, bir araya gelme davetim olmuştu bu davetimize icabet bu meseleleri değerlendirdik. İstişareler neticesinde 24 haziranda bu erken seçimi gerçekleştirelim istedik.

Biz bu kararı mecliste aldığımız anda hemen YÖK bana bağlı olduğu için hemen kedileriyle görüştük ve bu yıl yapılacak olan üniversite giriş sınavlarının kararını bir hafta öteleme imkanını buldu.

Bu başkanlık sisteminin ne denli seri karar alma imkanı olduğunu ortaya koyuyor.

Bu yarın birçok anlamda bizim önümüzü açacak.

Bürokratik oligarşiyi bu sistemle büyük ölçüde yıkma imkanını da buluyoruz.

Erken seçim kararı her ne kadar bizim arzumuzla ortaya çıkmamış olsa da yeni yönetim sisteminin bir an önce devreye girmesi bakımından çok ama çok isabetli olmuştur.

24 Haziranda seçim yapma kararını bir nevi depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum.