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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Medya Grubuna başarılar diledi

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Medya Grubuna başarılar diledi.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal D Haber spikeri Buket Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Seçim Özel’in konuğu oldu. Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı.

    Programın başında "Şimdi bu isim tescillendi değil mi Demirören Medya oldu" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Medya grubuna bu yeni süreçte, yeni yapılanmada başarılar diliyorum. Yazılı-görsel dünyamızda inşallah yeni bir güç kaynağı olur." dedi.

    Etiketler: son dakika , haberler
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