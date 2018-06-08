Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirören Medya Grubuna başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal D Haber spikeri Buket Aydın’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Seçim Özel’in konuğu oldu. Demirören Medya Grup Başkanı, CNN Türk- Kanal D İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı.

Programın başında "Şimdi bu isim tescillendi değil mi Demirören Medya oldu" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demirören Medya grubuna bu yeni süreçte, yeni yapılanmada başarılar diliyorum. Yazılı-görsel dünyamızda inşallah yeni bir güç kaynağı olur." dedi.